El Ayuntamiento de Tejeda denuncia actos vandálicos en el alumbrado navideño
El alumbrado navideño se podrá visitar hasta el 18 de enero
En las últimas noches se han detectado actos vandálicos que han afectado al alumbrado de Navidad del municipio de Tejeda. Desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha las medidas oportunas para subsanar los daños ocasionados.
El consistorio ha querido pedir disculpas a las personas que se han desplazado desde otros puntos de la isla y no han podido disfrutar de la iluminación navideña debido a estos incidentes.
Asimismo, se ha informado de que se podrá disfrutar del alumbrado de Navidad en Tejeda hasta el próximo domingo 18 de enero.
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
- Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias
- Nadia G., la única superviviente del accidente del todoterreno en Las Tederas, recibe el alta hospitalaria
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno
- El pueblo de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, vuelve a tener equipo de fútbol tras 12 años de parón