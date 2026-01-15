Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Tejeda denuncia actos vandálicos en el alumbrado navideño

El alumbrado navideño se podrá visitar hasta el 18 de enero

Encendido del alumbrado de Ferrero Rocher en Tejeda

Encendido del alumbrado de Ferrero Rocher en Tejeda

La Provincia

La Provincia

La Provincia

En las últimas noches se han detectado actos vandálicos que han afectado al alumbrado de Navidad del municipio de Tejeda. Desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha las medidas oportunas para subsanar los daños ocasionados.

El consistorio ha querido pedir disculpas a las personas que se han desplazado desde otros puntos de la isla y no han podido disfrutar de la iluminación navideña debido a estos incidentes.

Asimismo, se ha informado de que se podrá disfrutar del alumbrado de Navidad en Tejeda hasta el próximo domingo 18 de enero.

