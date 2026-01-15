El Cabildo reclama al Gobierno de Canarias los fondos para activar 428 nuevas plazas de atención a la dependencia en Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reclamó este jueves al Gobierno de Canarias que incluya en las futuras adendas del Convenio de Dependencia 2025-2028 los fondos necesarios para poner en marcha 428 nuevas plazas de atención a personas en situación de dependencia en la isla. Se trata de recursos ya solicitados y negociados entre ambas administraciones, que finalmente no se han incorporado al convenio firmado este mismo día.

El acuerdo establece una inversión conjunta de 604 millones de euros durante los próximos cuatro años, de los cuales el Cabildo aporta 181 millones (el 30%), y permitirá atender a 5.388 personas mediante la puesta en marcha de 2.823 plazas para mayores, 1.731 para personas con discapacidad y 834 para salud mental, además de 477.575 horas anuales de servicios de Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a Domicilio.

Durante el acto de firma del convenio, celebrado con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, Morales destacó la “buena disposición” del Ejecutivo regional para estudiar la inclusión de esas nuevas plazas en próximas adendas, aunque recordó que la demanda ya fue formulada con antelación.

El presidente insular, acompañado por la consejera de Política Social, Isabel Mena, también lamentó el retraso de un año en la firma del convenio, que ha obligado al Cabildo a adelantar más de 80 millones de euros de fondos propios para garantizar la continuidad de los servicios a la dependencia en la isla. “Teníamos que mantener abiertos centros y servicios fundamentales, y lo hicimos con recursos propios”, subrayó.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales en la firma del convenio / David Delfour / Cabildo de Gran Canaria

Un esfuerzo sostenido desde la isla

Morales recalcó que el nuevo convenio “estabiliza financieramente” los servicios y supone un incremento de 274 plazas respecto al anterior acuerdo, además de una mejora en los importes unitarios por servicio, lo que permitirá fortalecer la atención sociosanitaria en la isla. Aun así, recordó que “no es suficiente” para responder al ritmo de crecimiento de la demanda.

“El Cabildo de Gran Canaria está en condiciones de abrir 428 nuevas plazas en 2026, así como de ofrecer más de 130.000 horas adicionales de atención a la autonomía personal, pero dependemos de la autorización del Gobierno de Canarias”, insistió. “Estas plazas ya habían sido pedidas y negociadas, por lo que esperamos que las adendas permitan finalmente incorporarlas”.

En este contexto, Morales hizo también un llamamiento para iniciar cuanto antes la negociación del Tercer Plan Sociosanitario, recordando que el segundo ya está en marcha y contempla la incorporación de cerca de 1.600 plazas nuevas, con un modelo de financiación en el que el Cabildo asume el 70% del presupuesto frente al 30% del Ejecutivo autonómico.

Además, señaló que la corporación insular ha financiado más de 400 plazas en centros para personas con discapacidad gestionados por entidades del tercer sector, y que ya tiene planificadas nuevas infraestructuras y servicios para ampliar la cobertura sociosanitaria en la isla.

“El envejecimiento de la población y la creciente demanda hacen que tengamos que actuar con celeridad. Las necesidades son reales y urgentes, y las instituciones debemos estar a la altura”, concluyó Morales.