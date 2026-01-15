Denuncian el deterioro de los bancos en la Playa del Agujero, en Gáldar

Algunos vecinos de Gáldar han denunciado el mal estado de los bancos de cemento situados en la Avenida de la Playa, que presentan un notable deterioro. Varias de estas estructuras se encuentran rajadas, con partes del cemento desprendido y los hierros ya visibles, lo que, según indican, evidencia la falta de mantenimiento.

Los bancos fueron reformados por el Ayuntamiento de Gáldar en 2022. Sin embargo, aseguran que desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna actuación de conservación. Estas deficiencias fueron comunicadas por escrito al Ayuntamiento de Gáldar y a la Concejala de Playas, Nuria Esther Vega Valencia, el pasado 25 de marzo de 2025, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

Los vecinos advierten de que, si no se actúa con prontitud, el deterioro irá en aumento hasta provocar la pérdida total de los bancos. Señalan que aún se está a tiempo de intervenir para recuperarlos, evitar riesgos y garantizar el buen estado de este espacio público.