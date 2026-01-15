Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde

Le dieron puñetazos hasta dejarlo tendido en el suelo y, ya herido, intentaron rematarlo a machetazos, pese a las ocasiones en las que la víctima pidió a los agresores que se detuvieran y les aseguró que no les iba a denunciar. No lo hicieron.

La Policía Nacional ha detenido en Telde a dos hermanos del barrio de Las Remudas por intentar matar y robar a un hombre, de 46 años, con el que acumulaban rencillas previas y al que tenían amenazado desde hace meses.

El motivo de la disputa entre víctima y verdugos, de 18 y 24 años, no fue otro que el tratar de mediar en una discusión. El año pasado, el ahora atacado intervino en una disputa entre los hermanos y un amigo de estos. La intromisión derivó en amenazas y desencuentros posteriores.

Tal era el clima de tensión y el miedo que sentía a poder sufrir represalias que la víctima decidió abandonar Gran Canaria y refugiarse durante meses en Tenerife. Pero el 2 de enero regresó a su casa, y los agresores lo descubrieron. Solo dos días más tarde, al toparse con él en una calle del barrio, lo atacaron.

Los hechos, grabados por testigos en unas imágenes a las que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, se produjeron durante la mañana en las inmediaciones de una cafetería de Las Remudas. Allí los atacantes localizaron a la víctima. Primero, uno de ellos le dio varios puñetazos hasta tirarlo al suelo, momento en el que aprovecha para robarle la cartera y las llaves de su domicilio. Pero no tuvieron suficiente y la paliza continuó.

Entró en escena el segundo hermano que, portando un machete o un arma blanca similar de grandes dimensiones, le realizó diversos cortes y lo siguió golpeando. La víctima, con el rostro completamente ensangrentado, logró zafarse del ataque, después de pedirle en varias ocasiones que lo soltara y asegurarle que no lo iba a denunciar. El agresor lo persiguió por la vía pública.

Cortes y traumatismo

Debido al ataque, tuvo que ser trasladado de urgencia y en estado grave al Hospital Insular de Gran Canaria donde fue atendido por múltiples cortes en varias zonas del cuerpo, además de un fuerte traumatismo craneal.

Los agentes encargados de la investigación lograron en poco tiempo la identificación de los autores –el mayor, con antecedentes– gracias a las declaraciones de la víctima, los testimonios de testigos y el análisis de imágenes que captaron los hechos. Ambos agresores fueron detenidos el 12 de enero e ingresaron en prisión.

La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana y la eficacia del trabajo policial, que permitió esclarecer los hechos y detener a los responsables de una agresión de extrema violencia que había generado una notable alarma social en el barrio.