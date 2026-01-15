Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasEliminación Real Madrid CopaPlaya de La LajaDesahuicio Muelle DeportivoArtistas Carnaval Las PalmasQuinto contenedor
instagramlinkedin

Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde

La víctima, de 46 años, estuvo meses oculta en Tenerife por miedo a represalias tras mediar en una discusión; a su regreso, lo atacaron

Uno de los agresores persigue con un machete a la víctima tras golpearlo

Uno de los agresores persigue con un machete a la víctima tras golpearlo

La Provincia

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

Le dieron puñetazos hasta dejarlo tendido en el suelo y, ya herido, intentaron rematarlo a machetazos, pese a las ocasiones en las que la víctima pidió a los agresores que se detuvieran y les aseguró que no les iba a denunciar. No lo hicieron.

La Policía Nacional ha detenido en Telde a dos hermanos del barrio de Las Remudas por intentar matar y robar a un hombre, de 46 años, con el que acumulaban rencillas previas y al que tenían amenazado desde hace meses.

El motivo de la disputa entre víctima y verdugos, de 18 y 24 años, no fue otro que el tratar de mediar en una discusión. El año pasado, el ahora atacado intervino en una disputa entre los hermanos y un amigo de estos. La intromisión derivó en amenazas y desencuentros posteriores.

Tal era el clima de tensión y el miedo que sentía a poder sufrir represalias que la víctima decidió abandonar Gran Canaria y refugiarse durante meses en Tenerife. Pero el 2 de enero regresó a su casa, y los agresores lo descubrieron. Solo dos días más tarde, al toparse con él en una calle del barrio, lo atacaron.

Los hechos, grabados por testigos en unas imágenes a las que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, se produjeron durante la mañana en las inmediaciones de una cafetería de Las Remudas. Allí los atacantes localizaron a la víctima. Primero, uno de ellos le dio varios puñetazos hasta tirarlo al suelo, momento en el que aprovecha para robarle la cartera y las llaves de su domicilio. Pero no tuvieron suficiente y la paliza continuó.

Entró en escena el segundo hermano que, portando un machete o un arma blanca similar de grandes dimensiones, le realizó diversos cortes y lo siguió golpeando. La víctima, con el rostro completamente ensangrentado, logró zafarse del ataque, después de pedirle en varias ocasiones que lo soltara y asegurarle que no lo iba a denunciar. El agresor lo persiguió por la vía pública.

Cortes y traumatismo

Debido al ataque, tuvo que ser trasladado de urgencia y en estado grave al Hospital Insular de Gran Canaria donde fue atendido por múltiples cortes en varias zonas del cuerpo, además de un fuerte traumatismo craneal.

Los agentes encargados de la investigación lograron en poco tiempo la identificación de los autores –el mayor, con antecedentes– gracias a las declaraciones de la víctima, los testimonios de testigos y el análisis de imágenes que captaron los hechos. Ambos agresores fueron detenidos el 12 de enero e ingresaron en prisión.

Noticias relacionadas y más

La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana y la eficacia del trabajo policial, que permitió esclarecer los hechos y detener a los responsables de una agresión de extrema violencia que había generado una notable alarma social en el barrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
  2. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  3. Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
  4. Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias
  5. Nadia G., la única superviviente del accidente del todoterreno en Las Tederas, recibe el alta hospitalaria
  6. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  7. Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno
  8. El pueblo de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, vuelve a tener equipo de fútbol tras 12 años de parón

Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde

Un sendero peatonal unirá el casco de Agaete con las salinas

Un sendero peatonal unirá el casco de Agaete con las salinas

Telde celebra la segunda edición del Certamen Literario Escolar Saulo Torón con un homenaje a Hilda Zudán

Telde celebra la segunda edición del Certamen Literario Escolar Saulo Torón con un homenaje a Hilda Zudán

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Lluvias y oleaje en Canarias: así será el fin de semana en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

Lluvias y oleaje en Canarias: así será el fin de semana en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

Morales pide al Gobierno central que impida la compra del 45% de Boluda por una empresa marroquí

Morales pide al Gobierno central que impida la compra del 45% de Boluda por una empresa marroquí

Mima Morales, autora del libro ‘Retazos y curiosidades de la historia del sureste’: «El origen de la Mancomunidad del Sureste viene del siglo XV»

Mima Morales, autora del libro ‘Retazos y curiosidades de la historia del sureste’: «El origen de la Mancomunidad del Sureste viene del siglo XV»

"Parece que vivimos en el tercer mundo": Treinta familias de Jinámar reclaman al Ayuntamiento de Telde que sus viviendas se conecten a la red de saneamiento

"Parece que vivimos en el tercer mundo": Treinta familias de Jinámar reclaman al Ayuntamiento de Telde que sus viviendas se conecten a la red de saneamiento
Tracking Pixel Contents