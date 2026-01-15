HiperDino genera un ahorro anual de 1,7 millones euros en la cesta de la compra de sus empleados gracias a la tarjeta descuento

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino continúa consolidándose como la principal empresa empleadora del Archipiélago con 10.096 empleados a cierre de 2025, y además lo hace construyendo los pilares para convertirse en uno de los entornos laborales más estables y sólidos del mercado laboral, gracias a iniciativas como la puesta en marcha de la Tarjeta del Empleado.

Con esta tarjeta descuento, los empleados de HiperDino tienen un descuento del 4% en todas los productos y en todas las tiendas de la cadena de establecimientos. Desde su puesta en marcha, el ahorro en la cesta de la compra de los empleados de HiperDino ha sido significativo. Así por ejemplo, durante 2024, éste fue de 1,6 millones de euros y durante el pasado año 2025, el ahorro alcanzó la destacable cifra de 1,7 millones de euros, un 5,3% más con respecto a 2024.

Para la Directora de Recursos Humanos de HiperDino, Paula Cantero, "acciones como éstas reflejan el firme compromiso de nuestro grupo empresarial con el bienestar de nuestros colaboradores. En nuestra cadena de alimentación, reconocemos que uno de nuestros principales valores es, precisamente, nuestro equipo humano: profesionales a quienes formamos, capacitamos y acompañamos a lo largo de su desarrollo dentro de la compañía. Por ello, promovemos iniciativas que no solo fortalecen el sentido de pertenencia, sino que también impactan positivamente en su vida cotidiana, generando un ahorro real y tangible en algo tan esencial como es su cesta de la compra. Sabemos que este tipo de beneficios son altamente valorados por quienes forman parte de nuestra empresa, y seguiremos trabajando para ofrecerles un entorno cada vez más favorable."

Como dato, Cantero ha detallado que el ahorro aumentó de 2024 a 2025, en algo más de 87.000 euros, y durante el pasado año, el mes de diciembre fue el que mayor volumen de ahorro impactó en la economía de los empleados de HiperDino con 269.000 euros de ahorro en la compra, siendo el periodo quincenal del 1 al 15 de diciembre en el que se duplicó el descuento, pasando del 4% al 8% con motivo de las fiestas navideñas, el que reflejó un ahorro con 160.000 euros.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 291 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.