Investigan un caso de acoso y amenazas entre menores en el CEIP la zafra

La directiva del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Zafra, en el municipio de Santa Lucía, ha presentado en los juzgados una denuncia contra un joven de unos 20 a ños al que acusa de agredir a un menor alumno del centro por presuntamente ejercer bullyng -acaso escolar- contra su hermano, también estudiante de este colegio, según ha podido conocer este periódico. El supuesto agresor habría accedido al centro y amenazado e increpado a alumnado, profesorado y padres y madres, según confirmaron fuentes policiales y miembros del AMPA del centro. En esa denuncia los responsables del colegio piden una orden de alejamiento. Además del juzgado, Ayuntamiento y la consejería de Educación ya investigan estos incidentes.

Los hechos, según algunos testigos, ocurrieron el pasado viernes, cuando el denunciado entró en el centro y profirió amenazas contra el alumno que presuntamente acosa a su hermano, además de a profesores y algunos padres y madres, además de querer llevarse a su hermano del centro. La dirección de La Zafra llamó a la Policía Local y decidió presentar una denuncia en el juzgado contra esa persona, que ya había provovado varios incidentes. Desde que se concieran los hechos, el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y el concejal de Educación han estado en contacto con la dirección del centro y con la consejería de Educación.

Estos hechos han dado pie a una reunión celebrada este jueves en las dependencias municipales, en la que participaron el concejal de Educación, Mario Bordón, el subcomisario de la Policía Local de Santa Lucía, Salustiano Toledo, y el inspector de Educación en la zona, que abordaron el conflicto. La directora del centro, que no estuvo presente, estuvo informada antes y después de la misma por el propio concejal.

La Policía Local ha intervenido hasta en cinco ocasiones contra el denunciado desde antes de las fechas navideñas, cuando comenzó el hermano mayor a hacer acto de presencia en el centro, amenazando e increpando a alumnado, profesorado y también a padres y madres. En la denuncia se pide orden de alejamiento el colegio de esa persona.

El próximo lunes está convocada una reunión informativa con padres y madres de 5º curso, al que pertenece el hermano menor del presunto agresor, para informarles de la situación y de las medidas de seguridad adoptadas. Según comunicó el Ayuntamiento, "se están tomando las medidas de seguridad y las medidas preventivas necesarias para evitar casos de violencia o acoso en los centros educativos", y destacó que cualquier información pública en medios o redes sociales que pueda contribuir a estigmatizar a alumnado, a profesorado o a centros educativos, "no contribuirá a solucionar problemas puntuales que son una excepción y que se están abordando por los profesionales de la comunidad educativa y del propio Ayuntamiento".

La dirección del centro no ha querido hacer declaraciones y remite a la Consejería de Educación.