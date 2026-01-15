Vecinos de Juan Grande reclaman atención farmacéutica tras diez años sin servicio

Los vecinos de Juan Grande, población de San Bartolomé de Tirajana con unos 600 habitantes, vuelven a alzar la voz para reclamar tener acceso a atención farmacéutica diez años después de que se trasladara el establecimiento que prestaba servicio en la zona. La asociación de vecinos lleva pidiendo desde poco antes de ese momento que se solventara la situación con un botiquín farmacéutico, pero las trabas administrativas enquistan la situación desde hace una década.

«Hay una falta de suministro de medicamentos que afecta gravemente a las personas mayores», explica el presidente de la Asociación de Vecinos de Juan Grande, Óscar López. La farmacia más próxima a Juan Grande es la de Castillo del Romeral, a unos 1,9 kilómetros. «Una distancia que resulta inaccesible para muchos vecinos con problemas de movilidad», añade.

Un botiquín como solución

La figura del botiquín farmacéutico permite abrir un pequeño establecimiento sanitario, dependiente de una farmacia principal, para dispensar medicamentos y productos básicos de salud en zonas sin acceso a este servicio. «Sólo pedimos que abra unas horas unos días de la semana, no supondría una competencia significativa para las farmacias de la zona», comenta Ana, vecina de Juan Grande.

La Asociación de Vecinos reclama una respuesta inmediata tanto al Ayuntamiento como al Gobierno de Canarias. López demanda que se busque una solución «por urgencia, por necesidad o cambiando el reglamento si es necesario».

«No estamos pidiendo ningún privilegio, es que estamos desabastecidos», argumenta. «La ley no puede ser un obstáculo, tiene que estar al servicio de un derecho básico como es el suministro de medicamentos», declara el representante vecinal.

Más de diez años sin farmacia

En 2015, la farmacia que llevaba más de 30 años en Juan Grande se trasladó a Aldea Blanca mediante un concurso que los vecinos consideran irregular. «Ese traslado fuera del núcleo poblacional no debería haberse permitido según la normativa vigente», sostiene López. Ante el cierre, los vecinos iniciaron una recogida de firmas y recopilaron informes del consultorio médico local para que el Ayuntamiento solicitara la apertura de un botiquín farmacéutico.

La solicitud se basaba en el Reglamento de ordenación farmacéutica, que permite autorizar un botiquín aunque no se cumplan las distancias mínimas, 3 kilómetros, cuando hay un cierre inminente. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el Gobierno de Canarias. El proceso se volvió a reiniciar el año pasado pero se encontraron con el cruce de intereses entre las farmacias de Aldea Blanca y Castillo del Romeral para gestionar el futuro botiquín. «La farmacia de Aldea Blanca alega que no se cumplen los requisitos», señala. «Pero la interpretación de la normativa debería favorecer a los ciudadanos y el tiempo debería computarse desde la solicitud inicial de 2016, no la última», concluye López.