Lluvias y oleaje en Canarias: así será el fin de semana en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

El fuerte oleaje y las lluvias volverán a protagonizar el tiempo en Canarias durante este fin de semana. El Gobierno autonómico activó este jueves la prealerta por fenómenos costeros en el litoral norte de Gran Canaria y Tenerife, así como en el norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. A partir de este viernes, las olas en Gran Canaria superarán los tres metros de altura, mientras que el viento del norte alcanzará rachas superiores a los 50 kilómetros por hora.

Aunque la jornada del viernes arrancará con cielos despejados, a medida que avance la tarde la nubosidad se incrementará y se registrarán precipitaciones persistentes en zonas de medianías. En el resto de las islas también se esperan lluvias intensas, especialmente en el norte de Lanzarote y Tenerife.

Los termómetros también registrarán un descenso de alrededor de dos grados en prácticamente todo el Archipiélago. En Gran Canaria, las temperaturas máximas rondarán los 20 grados al mediodía en la capital y en los municipios del sur, mientras que las mínimas no bajarán de los 12 grados en Tejeda. En Lanzarote y Fuerteventura, las máximas serán algo más elevadas, con el mercurio que alcanzará los 22 grados alrededor de las 15:00 horas de la tarde.

Sábado lluvioso

El sábado también comenzará y terminará pasado por agua en todo el Archipiélago. Desde primera hora de la mañana las lluvias afectarán a todos los municipios de Gran Canaria, sin que el sur de la isla se vea exento de precipitaciones. El viento soplará con fuerza del nordeste, con rachas más intensas en las vertientes este y oeste de las islas más montañosas. Tampoco se librarán de la lluvia los municipios de Lanzarote y Fuerteventura, donde durante toda la tarde el paraguas será el mejor aliado.

Las temperaturas del sábado se mantendrán similares a las de la jornada anterior, con máximas de 21 grados en La Aldea de San Nicolás y en Agaete alrededor de las 15:00 horas, y mínimas que marcarán unos 12 grados en Tejeda. En Fuerteventura el mercurio alcanzará los 22 grados en Puerto del Rosario, mientras que en Arrecife, en Lanzarote, se prevén máximas de 21 grados.

El domingo las lluvias irán abandonando las islas más orientales, aunque continuarán presentes en Gran Canaria. No obstante, a medida que avance la jornada, las precipitaciones serán más débiles y ocasionales. Las rachas de viento se mantendrán fuertes en el norte durante las primeras horas de la mañana y muy intensas en las zonas más altas y cumbreras de la isla.

Las temperaturas del domingo seguirán el mismo patrón que en los días anteriores. En Gran Canaria, la capital registrará la máxima de la jornada y alcanzará los 21 grados al mediodía, mientras que en Tejeda, en el interior de la isla, la temperatura máxima apenas llegará a los 11 grados. En Lanzarote y Fuerteventura los termómetros tampoco sufrirán grandes cambios durante la jornada.