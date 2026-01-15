Mima Morales, autora del libro ‘Retazos y curiosidades de la historia del sureste’: «El origen de la Mancomunidad del Sureste viene del siglo XV»

Es esta una nueva edición de ‘Retazos y curiosidades de la historia del sureste’.

Sí, es una segunda edición porque ahí intervienen dos historiadores que aportan información importante, que es Faneque Hernández, catedrático de Historia, que hace un estudio del linaje desde el siglo XVII al XV, tanto de los Suárez como de los Morales, que están en mi familia, y la segunda persona es Antonio Castellano, historiador y profesor del instituto. Les propuse si querían intervenir conmigo y añadir algo, puesto que el libro es como un archivo ambulante. No es un libro de historia, yo no soy historiadora, pero sí hay aquí una serie de documentos transcritos que hablan de la zona del Sureste y de los personajes del lugar, de los diputados, los senadores y su relación con personalidades como León y Castillo.

Creo que entre en esas personalidades a las que usted hace referencia hay varios miembros de su familia.

Claro, está Juan Morales Martín, que digamos que lo tengo como protagonista, que fue diputado provincial de 1900 a 1924. Está mi bisabuelo, José Morales Ramírez, que fue juez y alcalde de Ingenio anteriormente, y está también Andrea Martín García, que es mi bisabuela y hermana de Pedro Martín García, que fue diputado y maestro. También mi bisabuelo estaba muy vinculado con León y Castillo, y por tanto, esto tiene una explicación casi razonable porque esa mirada hacia el sureste de esa época es casi desconocida para muchos. Además, toda la información que aporto es de documentos inéditos. Yo en casa oía a mi padre y a mi madre hablar de todo ello, pero nunca con la claridad necesaria.

¿Cómo decide dirigir esa mirada al Sureste?

En un momento dado de mi vida me dio por investigar. Incluso tenía muchos documentos, un fondo documental en la familia bastante importante. Una vez que los organicé cronológicamente y transcritos, los deposité en el archivo histórico de Agüimes. Después continué investigando los archivos eclesiásticos, provinciales, Museo Canario, Gabinete Literario, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras fuentes.

¿Cuánto tiempo le llevó esa investigación?

Pues mira, como yo estaba trabajando y tenía dos hijas, me llevó como unos cuatro años. Trabajaba principalmente los fines de semana, porque era una maleta entera de documentos. Había muchas cartas de senadores y diputados, de León y Castillo y del alcalde de Las Palmas, y el de Agüimes, Juan Melián Alvarado, que fue también presidente del Partido Liberal. Hay muchos personajes sorprendentes porque está Luis Morote, León y Castillo, Senador Castillo Olivares y otras muchos. Estos personajes que están en el libro se relacionaban con mi bisabuelo y con mi tío abuelo, que era un diputado, y con el que tenían una relación bastante interesante y profunda. Mi tío abuelo era abogado, incluso en 1907 se presentó al diputado por las Cortes e hizo una labor bastante exhaustiva y generosa, aprovechando su poder claro y su relación con León y Castillo para la zona del sureste. Aunque él vivía en Ingenio, sentía que trabajaba para el sureste ya que las infraestructuras de Agüimes y de Ingenio no son de Juan Melíán Alvarado, son de Juan Morales Martín, que era diputado y el que tenía la acreditación y la competencia de la iglesia, la plaza, las carreteras del sur y de Las Palmas hasta Tirajana, la carretera de Tirajana, la de Agüimes, la que subía hasta Ingenio, los postes de la luz, el teléfono, todo lo que era la infraestructura de la zona. Podemos decir que el origen de la Mancomunidad del Sureste viene el siglo XV.

¿Antes todo el sureste era una comarca?

Sí, fue cedida en la época de la Conquista, en 1492, al Obispo Verdugo, porque además había agua. Estaba el barranco de Guayadeque, que era una zona muy frondosa, fructífera y rica. Por eso Agüimes es una villa de realengo, no es un término municipal normal. ¿Qué pasó? Que toda la gente acomodada e ilustre se asentó en Agüimes, mientras Ingenio era una zona de fincas de caña de azúcar todo los siglo XVI y XVII. Después siguió siendo una zona de finca y aquí vivían los jornaleros y los medianeros. A medida que Ingenio iba creciendo, poco a poco, algunos de Agüimes y de Carrizal se asientan en Ingenio y se crea el municipio de Ingenio en 1816, cuando ya hay suficiente gente para crearlo. Y la segregación de la iglesia matriz fue en 1815. Primero fue la segregación de la iglesia y después la municipal. El primer alcalde fue el padre de mi tatarabuela, en 1816. Posteriormente, Juan Morales Martín, que fue diputado en 1900 y algo, estaba viendo que había una población floreciente, de hecho venían otra gente de otros municipios de Gran Canarias a establecerse en Ingenio, y por eso él hizo las carreteras, facilitando el curso de la historia de los nuevos habitantes.

Cuando usted presenta la primera edición, hace 20 años, hay gente en Ingenio que no comparte su visión de la historia.

Sí, recuerdo que hubo una revuelta increíble en Ingenio, porque yo creo que se habían apoderado y habían distorsionado la historia. Cuando yo presento este libro contenía documentos inéditos. Pues claro, hay gente que se levanta, y entonces aclaro que yo aporto documentos no leyendas. Una documentación que conseguí de mi propia familia, y con eso trabajé. Procuro ser lo más objetiva posible. Es que Agüimes e Ingenio no han dejado de ser hermanos. Eso lo demuestra la historia, y es que es imposible en el XIX y el principio del siglo XX, cuando se hicieron una serie de infraestructuras comunes; si no hay una cooperación entre ellos, no se dan.

Es decir, que su libro es más para unir que para separar.

Por supuesto, y que quede claro. Además, es curioso. Mira, mi bisabuela era de Agüimes y mi bisabuelo de Ingenio. Mi abuela era de Agüimes y mi abuelo de Ingenio. Mi madre era de Agüimes y mi padre de Ingenio. Como yo digo, cuando me muera quiero estar en el barranco de Guayadeque porque no quiero estar en ninguna de las dos partes porque pertenezco a las dos.