"Parece que vivimos en el tercer mundo": Treinta familias de Jinámar reclaman al Ayuntamiento de Telde que sus viviendas se conecten a la red de saneamiento

Treinta familias del barrio de Jinámar han reclamado al Ayuntamiento de Telde la conexión urgente de sus viviendas a la red municipal de saneamiento, después de que las intensas lluvias registradas durante el último mes provocaran el colapso de las tuberías de aguas fecales que conducen los vertidos de las viviendas ubicadas en las calles Granada y Blas de Otero a un pozo negro. Esta situación, repetida durante días, ha originado inundaciones en el interior de las viviendas y el retorno de aguas residuales por los bajantes, duchas y fregaderos, una situación que ha generado importantes daños materiales y un riesgo para la salud de los vecinos.

Los habitantes de ambas calles aseguran que hace alrededor de 40 años, cuando comenzaron a residir en la zona, fueron ellos mismos y sus familiares quienes realizaron las instalaciones necesarias para canalizar las aguas fecales hasta pozos negros que también construyeron de manera particular, sin que hasta ahora se hubieran producido incidentes de este tipo. El malestar vecinal surgió cuando, tras producirse los atascos, solicitaron al Ayuntamiento de Telde la limpieza de las tuberías y el consistorio les "negó la ayuda", alegando —según relatan los afectados— "que tanto las conducciones como los terrenos colindantes son de titularidad privada, por lo que no podían intervenir con maquinaria municipal ni proceder a la conexión de las viviendas a la red pública de saneamiento".

Pago de impuestos municipales en regla

Los vecinos denuncian además que, pese a abonar regularmente los impuestos correspondientes al mantenimiento de la red de saneamiento municipal, nunca se han beneficiado de este servicio. Tomás González, uno de los afectados, subrayó este jueves que desde hace unos 20 años no ha visto a ningún operario municipal realizando labores de mantenimiento en las calles Granada y Blas de Otero. «Llevo toda la vida pagando mis impuestos de forma religiosa y por aquí nunca he visto a nadie», afirmó.

La duacha de la vivienda de Carmen Hernández / LP/DLP

Ante la falta de respuesta institucional y la situación desesperante vivida tras las últimas lluvias, los vecinos se han visto obligados a costear de su propio bolsillo un servicio privado de desatasco de las tuberías. «Ahora tenemos mucho miedo de que vuelva a llover porque si las tuberías se colapsan de nuevo, las casas volverán a inundarse con aguas fecales», lamentó González. Como medida preventiva, en las viviendas ya cuentan con cubos para achicar el agua con rapidez y algunos vecinos han adquirido incluso una bomba y tuberías de plástico para impulsar las aguas residuales hacia los terrenos colindantes.

Bombas para achicar agua

"Para desatascar las tuberías no hace falta que los operarios invadan terrenos privados", recalcó el vecino, quien explicó que cuando recurrieron a un servicio privado los trabajadores realizaron los trabajos introduciendo una manguera de gran longitud desde la calle de enfrente, sin necesidad de acceder a fincas particulares. "Además, en otros barrios de Telde con situaciones similares a esta, en distintas ocasiones se ha solicitado el permiso a los propietarios de los terrenos para llevar a cabo las obras necesarias y proceder a la conexión a la red municipal de saneamiento", añadió.

Carmen Hernández, otra de las vecinas afectadas y propietaria de la vivienda donde se concentró la mayor acumulación de aguas residuales, relató que se despertó sobresaltada hace unas semanas sobre las cuatro de la madrugada al comenzar a salir el agua por distintos puntos de la casa, lo que la obligó a ponerse a achicarla de inmediato. Desde entonces, asegura que no puede dormir tranquila y que teme acudir al trabajo por si la situación vuelve a repetirse en su ausencia. "Mi hijo, que vive conmigo, tiene miedo de que sus hijos vuelvan a despertarse rodeados de aguas fecales", lamentó.

Manifestación vecinal

Por este motivo, la vecina de la calle Blas de Otero mantiene en el exterior de su vivienda dos bombas preparadas para achicar agua, así como una tubería de varios metros de longitud con la que, en caso de que la situación vuelva a repetirse, pretende alejar las aguas residuales lo máximo posible de las casas colindantes.

Tubería que han pasado los vecinos por el terreno para trasladar las aguas fecales. / LP/DLP

Hernández criticó además la solución propuesta por un técnico municipal, quien —según relató— le planteó que los vecinos afectados "realizaran una derrama y asumieran de su propio bolsillo los costes para rehabilitar las tuberías existentes y prolongarlas para desviar los vertidos hacia otra zona del barrio". "Yo pago mis impuestos para algo", reprochó, al tiempo que se negó a costear unos trabajos que considera responsabilidad del Ayuntamiento.

Terrenos privados

La vecina de la calle Blas de Otero advirtió además de que, si esta situación no se soluciona en las próximas semanas y no obtienen una respuesta por parte del Consistorio, tanto ella como el resto de vecinos afectados llevarán a cabo una manifestación a las puertas del Ayuntamiento. «No nos vamos a quedar callados ni a hacer como si nada de esto hubiera pasado; parece que vivimos en el tercer mundo y nadie nos hace caso», criticó Hernández.

Consultado por este diario, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, explicó este jueves que el Ayuntamiento no puede intervenir ni prestar ayuda a los vecinos afectados de Jinámar porque los terrenos por los que tendría que pasar la red de saneamiento son privados. «Ya se lo hemos explicado a los vecinos», aseguró el regidor.

Sin embargo, Héctor Suárez, concejal de la oposición, quien también ha denunciado esta situación, afirma que el Consistorio ha llevado la red de saneamiento por terrenos privados en otros barrios para garantizar el acceso de la población a este servicio. «Es imposible que el Ayuntamiento tenga terrenos propios en todas las zonas del municipio por donde pasa la red de saneamiento para llegar a todos los vecinos», señaló, cuestionando por qué no se aplica la misma solución en Jinámar. «En otros barrios del municipio lo han podido hacer sin ningún problema», confirmó.