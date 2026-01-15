El rincón de Gran Canaria donde probar la auténtica comida venezolana sin salir de la isla: tienen pepitos XL

El sabor venezolano tien un lugar en la isla de Gran Canaria. En Vecindario, el local llamado Más Que Arepa´s se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan probar una gastronomía diferente, más concretamente la venezolana.

El establecimiento se caracteriza por contar con las auténticas recetas venezolanas y sus raciones abundantes.

El sabor más auténtico

Entre sus opciones más destacadas se encuentra la arepa Salto Ángel, rellena de carne mechada, cochino frito, reina pepiada y queso blanco rallado. Una combinación que recoge la esencia venezolana en un solo plato. La cachapa, elaborada a base de maíz tierno, son otra de las grandes protagonistas de su carta, La Cachapa Canaria es una de las más solicitadas por su combinación dulce - salado.

Tampoco puede faltar sus patacones, elaborados para complacer los gustos de todos sus clientes.

Pepitos XL

Se trata de un bocadillo venezolano con carne, acompañada de queso ensalada de col, zanahoria, queso amarillo, papitas paja, bacon y salsas como mayonesa y kétchup entre otras (varía depende el que pidas). Todos los pepitos se puede pedir de tamaño normal o XL que son 50 centímetros.

La carta también ofrece diferentes opciones de entrantes para acompañar las opciones principales. De esta manera, se completa una oferta gastronómica amplia y llena de especialidades.

Además, como broche final puedes optar por su postre tres leches, un imprescindible para poner el broche final a una comida típica venezolana.

Horario y ubicación

Más Que Arepa´s se encuentra en la Avenida de Canarias, 340 en el Centro Comercial La Ciel (planta alta), en Vecindario. Cuenta con 4,5 estrellas en Google lo que refleja la satisfacción de los clientes que lo han visitado.

El local abre de martes a viernes de 12:00 a 00:00 horas, y sábados y domingos desde las 9:30 hasta las 00:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.