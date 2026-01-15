¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

El IV Tenderete de Baifos y Quesos Artesanales de Gran Canaria protagoniza el fin de semana en la Isla. Mientras, en municipios como Agüimes, Gáldar y Agaete continúan con la celebración de las fiestas en honor a San Sebastián. Por su parte, localidades como Ingenio ya calientan motores para el carnaval y en Artenara proyectan la obra Benito Pérez Buñuel.

A las 12.00 horas de mañana abre sus puertas la Granja Agrícola del Cabildo para acoger la degustación de 4.500 tapas elaboradas con carne de baifo y quesos artesanales de la Isla, una iniciativa de la propia Corporación Insular en colaboración con la Asociación de Quesos Artesanales de Gran Canaria. La elaboración de los platos corre a cargo del alumnado de siete centros educativos de la Isla a precios populares y acompañados de cerveza y sidra locales. Además, la jornada también incluye actividades infantiles y actuaciones de Yeray Rodríguez y Armonía Show.

Agüimes

La plaza del Rosario acoge mañana, a las 20:30 horas, el concierto Palabra de Gran Canaria, una propuesta cultural incluida en las fiestas de San Sebastián que fusiona música tradicional, danza y expresión artística contemporánea para difundir el patrimonio cultural inmaterial de la isla. También se celebran desde hoy las Jornadas Gastronómicas del Caracol, con cinco locales participantes. El sábado, el Teatro Auditorio Agüimes acoge a las 19:30 horas el espectáculo de danza Nuit en danse, de Ballets de Tenerife.

Gáldar

Hoy se celebra la solemne Izada de la Bandera de San Sebastián en la plaza homónima, seguida de la XXXIV Tertulia Pedro de Argüello en la ermita. Esta noche, el Centro Cultural Guaires acogerá el espectáculo Así Somos de Omayra Cazorla. Mañana, Día de San Antonio Abad, tendrá lugar la entronización simbólica del cuadro del santo y el estreno teatral de El que no esconde… es conde por la Compañía Teatral Gáldar.

Además, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada celebra mañana dos funciones del espectáculo de títeres Arminda y el ataque del corsario, basado en un cuento de Alexis Ravelo, adaptado por Rafael Rodríguez y manipulado por 2RC Teatro.

Ingenio

La murga femenina Las Legañosas presentará este domingo 18 de enero su alegoría, disfraz y repertorio para el Carnaval 2026 en el Centro Cultural Federico García Lorca. El acto contará con crítica social, con temas como la política, la situación de las kellys o el Alzheimer, y un disfraz inspirado en un oficio en vías de desaparición.

Artenara

El Ayuntamiento invita a la proyección del documental Predicar Galdós 2025-2026, de Benito Pérez Buñuel, mañana a las 20:00 horas en el Centro Cultural Cronista José Antonio Luján Henríquez. La sesión estará dedicada a Yolanda Arencibia y contará con la participación de Guacimara Medina Pérez, Luis Roca y Marta de Santa Ana.

El Ayuntamiento celebra hoy un acto institucional en reconocimiento a los Ranchos de Ánimas de Gran Canaria, recientemente declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Participan los ranchos de Arbejales, Valsequillo y La Aldea, destacando esta tradición de religiosidad popular e identidad canaria.

La Biblioteca municipal de Teror cierra hoy su programa navideño con la actividad El Tesoro Perdido de la Dragona, dirigida a niños y niñas de 4 a 9 años. La jornada incluye una búsqueda del tesoro con inscripción gratuita.

El teatro Víctor Jara acoge hoy la obra La otra bestia, de Ana Rujas. Mañana, el mismo escenario recibe a la Compañía Flamenca Rocío Pozo con Luna, espectáculo en homenaje a Federico García Lorca.

Agaete

La villa marinera arranca este viernes las fiestas de San Sebastián en la plaza del barrio. Tras un pasacalles, se izará la bandera y se leerá el pregón. La noche concluirá con la inauguración de la exposición fotográfica y la maqueta de la fábrica de calzado de Agaete.