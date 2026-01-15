Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agaete

Un sendero peatonal unirá el casco de Agaete con las salinas

La pasarela de 620 metros se convertirá en un nuevo atractivo turístico y mejora la seguridad

La imagen simula el sendero peatonal proyectado en Agaete.

La imagen simula el sendero peatonal proyectado en Agaete.

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Agaete proyecta la construcción de una pasarela peatonal de 620 metros por el barranco hasta la playa de Las Salinas, entre la rotonda situada en el cruce de la GC-2 con la GC-231 y la desembocadura. Cuenta con una financiación de 793.762 euros de la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y tiene un plazo de ejecución de seis meses desde su contratación.

Una simulación del paseo peatonal-.

Una simulación del paseo peatonal-.

El proyecto se desarrolla mediante una pasarela elevada apoyada sobre micropilotes, una solución técnica que garantiza la seguridad de las personas usuarias sin interferir en el discurrir natural de las aguas del barranco, según destaca el Ayuntamiento. El diseño incorpora pavimentos antideslizantes, barandillas de protección, iluminación integrada de bajo impacto ambiental para proteger la avifauna, zonas de descanso con bancos, papeleras y vegetación que aportará sombra y calidad paisajística al recorrido.

Se trata de una intervención responsable y respetuosa con el paisaje y el entorno, que emplea materiales como la madera, el acero y la piedra, cuidadosamente integrados en el barranco. Además, la actuación pone en valor los muros tradicionales existentes, considerados elementos etnográficos de interés, y contribuye a la recuperación ambiental de un espacio natural que hasta ahora se utilizaba de manera desordenada.

Vista aérea de Las Salinas.

Vista aérea de Las Salinas.

El ámbito de actuación del barranco de Agaete es uno de los espacios más utilizados y transitados del municipio, tanto por la población residente como por quienes visitan Agaete a lo largo de todo el año. Se trata de un recorrido que conecta zonas con un gran volumen de vecinos y áreas de tránsito cotidiano con uno de los principales polos de atracción turística del norte de Gran Canaria, que tiene un uso intensivo a pie que hasta ahora se realizaba en condiciones poco seguras y sin una ordenación adecuada.

