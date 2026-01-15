San Bartolomé de Tirajana instala 43 papeleras inteligentes en el litoral de la zona turística

La gestión de residuos de la zona turística de San Bartolomé de Tirajana se renueva con la instalación de 43 papeleras inteligentes a lo largo del litoral del municipio. La actuación se desarrolla en espacios de alta afluencia como el paseo Costa Canaria, desde el Anexo II de Playa del Inglés hasta San Agustín, así como en la Charca del Faro de Maspalomas y Meloneras, con el objetivo de reforzar la recogida selectiva en estos entornos.

La colocación de estos nuevos dispositivos se realiza de forma progresiva y está previsto que los trabajos concluyan entre el 19 y el 25 de enero. Las papeleras cuentan con sistema de alimentación solar y un mecanismo de autocompactado que triplica su capacidad respecto a los modelos convencionales, lo que permite prolongar los tiempos de vaciado. Además, incorporan sensores de llenado que facilitan la planificación de las rutas de recogida, con la intención de optimizar el servicio y reducir desbordes en puntos de gran tránsito.

Mejorar la recogida selectiva

Esta actuación forma parte de una estrategia orientada a mejorar la recogida selectiva, especialmente en los accesos a las playas y paseos marítimos, donde se concentra un alto volumen de residuos. Las nuevas papeleras están destinadas principalmente a la separación de envases y papel-cartón, favoreciendo el reciclaje en zonas clave del municipio. Esta intervención se circunscribe exclusivamente a la zona turística al estar vinculada a un plan de sostenibilidad turística aprobado por la Unión Europea, cuyos fondos finalistas obligan a destinar las actuaciones a espacios de uso turístico intensivo.

«Reforzar la respuesta en zonas de alta afluencia»

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señala que «la instalación de estas papeleras inteligentes permite reforzar la respuesta municipal en zonas de alta afluencia, incorporando herramientas que ayudan a ordenar y modernizar el espacio público». «Seguimos trabajando para aplicar medidas que mejoren la limpieza, se trata de una actuación concreta que complementa el Plan de Limpieza municipal, orientado a recuperar el orden en los espacios públicos y a mejorar el servicio en todo el municipio», concluye.

Por otro lado, el concejal de Limpieza, Ruyman Cardoso, explicó que «estas papeleras nos permiten mejorar la recogida selectiva y planificar el servicio de forma más eficiente gracias a los sensores de llenado, lo que se traduce en una mejor organización del trabajo y un uso más racional de los recursos».