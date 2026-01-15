Telde celebra la segunda edición del Certamen Literario Escolar Saulo Torón con un homenaje a Hilda Zudán

La Biblioteca Saulo Torón, ubicada en el Parque Arnao, acogió este jueves la presentación del II Certamen Literario Escolar Saulo Torón, una iniciativa impulsada por la empresa municipal Gestel en colaboración con los colegios CEIP Hilda Zudán y CEIP Saulo Torón, la Concejalía de Bibliotecas Municipales, la Facultad de Filología de la ULPGC, el Centro del Profesorado de Telde (CEP Telde) y la Editorial Santillana.

En esta segunda edición, el certamen rinde homenaje a la escritora Hilda Zudán, por lo que los trabajos deberán estar contextualizados en la realidad social de la época de su vida o hacer referencia a la misma. El concurso está dirigido a alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria de todos los centros educativos —públicos, concertados y privados— de Gran Canaria.

Modalidades

El acto estuvo presidido por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, acompañado por el concejal de Cultura y Bibliotecas, Juan Martel, y los directores de los colegios participantes, Alexis Ravelo y Gara Rodríguez, quienes explicaron los detalles de esta nueva edición. Peña destacó que, tras el éxito de la primera edición, “Telde vuelve a acoger este certamen que pone en valor la cultura local, su literatura y sus autores más destacados”. Por su parte, Martel subrayó que “el certamen se ha consolidado como una herramienta educativa que une a centros, instituciones culturales y alumnado en torno a la creación literaria, fomentando que nuestras bibliotecas sean espacios vivos y cercanos”.

El concurso cuenta con dos modalidades —prosa y verso— y dos categorías: la primera, para alumnos de 3º y 4º de Primaria; y la segunda, para los de 5º y 6º. Las obras se podrán entregar en la Biblioteca Saulo Torón, en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas, previa inscripción a través del formulario disponible en la página web del certamen.

Resolución y premios

El jurado estará compuesto por alumnado de la Facultad de Filología de la ULPGC, y el fallo se dará a conocer entre el 15 y 16 de abril de 2026 mediante los canales informativos de la Concejalía de Cultura y la web oficial del certamen. La entrega de premios se celebrará el 22 de abril en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez.

Los centros educativos premiados recibirán libros o material escolar: el primer y segundo premio de prosa y verso otorgará 1.300 euros en la categoría 1 y 700 euros en la categoría 2. Por su parte, los autores galardonados obtendrán lotes de libros, material escolar, entradas gratuitas para espectáculos del teatro y un diploma acreditativo. Además, la Concejalía publicará un libro con los trabajos finalistas, que se presentará durante la entrega de premios y se distribuirá entre los centros educativos participantes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Telde refuerza su compromiso con la creatividad literaria y artística del alumnado, promoviendo el trabajo en equipo y el uso responsable de la escritura como herramienta de expresión cultural.