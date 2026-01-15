Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telde se llena de rock: H.E.A.T y Kadavar lideran el nuevo Poseidón RockFest

El festival reunirá en el Auditorio del Parque de San Juan a referentes internacionales del hard rock, el stoner y el death metal, junto a dos bandas destacadas del panorama grancanario

Kadavar

Kadavar / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La ciudad de Telde acogerá el próximo 13 de junio la primera edición del Poseidón RockFest, un festival dedicado al hard rock, stoner rock, death metal y hardcore, que reunirá en el Auditorio del Parque de San Juan a bandas internacionales de primer nivel junto a formaciones locales de referencia.

Organizado por Salan Producciones en colaboración con Telde Cultura, el evento contará con las actuaciones estelares de los suecos H.E.A.T y los alemanes Kadavar, además de las bandas grancanarias The Zeronaut y Malamutte, completando así un cartel que apuesta por la diversidad dentro de los sonidos más potentes del rock.

The Zeronaut Foto

The Zeronaut Foto / LP/DLP

Referentes internacionales del género

H.E.A.T, considerados una de las bandas más influyentes del hard rock escandinavo actual, llegarán a Gran Canaria con un repertorio que mezcla el glam metal, el AOR y el rock melódico, con influencias de grupos como Europe, Whitesnake o Bon Jovi.

H.E.A.T

H.E.A.T / LP/DLP

La banda, formada en 2007 y actualmente integrada por Kenny Leckremo, Jona Tee, Dave Dalone, Jimmy Jay y Don Crash, presentará temas de su último álbum Welcome to the Future (2025), junto a clásicos como Living on the Run o Dangerous Ground.

Por su parte, los berlineses Kadavar aportarán al festival su potente directo basado en una fusión de hard rock, psicodelia y stoner, con un sonido influenciado por leyendas como Led Zeppelin o Black Sabbath.

Con más de una década de trayectoria, su discografía incluye títulos como Berlin (2014), Rough Times (2017) o I Just Want to Be a Sound (2025), su más reciente trabajo.

Talento local sobre el escenario

El cartel se completa con dos bandas grancanarias que representan lo más sólido del metal y el punk en las islas.

The Zeronaut, formación veterana del death metal melódico, acumula más de 20 años de carrera y una destacada presencia en festivales internacionales. En 2025 fueron seleccionados entre los diez finalistas del Wacken Metal Battle Spain, consolidando su proyección más allá del Archipiélago.

Junto a ellos estará Malamutte, grupo de hardcore punk fundado en 2017 e integrado por músicos procedentes de otras bandas del panorama insular.

MALAMUTTE

MALAMUTTE / Merkanarias

Con canciones breves y contundentes, la banda ha construido una identidad propia dentro de la escena underground de Gran Canaria. Las entradas para asistir al Poseidón RockFest ya están disponibles a través de la web oficial de la productora.

