Transporte reforma la estación de Arucas por su pésimo estado y riesgo para los usuarios

La Autoridad Única del Transporte adjudica a la empresa Capross 2004 por 646.176,14 euros las obras de reforma de la estación de guaguas de Arucas, que presenta un pésimo estado que "implica un riesgo para los usuarios y para el propio transporte público". Los trabajos se realizarán en su mayor parte con el servicio operativo, se alargarán hasta finales de verano e incluyen la ampliación de los andenes y labores en la plaza del Voluntariado de la planta alta, donde se eliminarán hasta los chicles pegados al suelo.

Casi 600 vehículos circulan a diario por esta parada principal con 16 líneas operativas, por la que pasan miles de usuarios. Sin embargo, esta infraestructura de transporte público se encuentra en pésimas condiciones, que es especialmente visible en los baños, las paredes, las filtraciones y la zona de rodadura de los coches. Tal es así, que la Autoridad reconoce que "implica un riesgo para los usuarios y para el propio transporte público", por lo que se requiere su puesta al día con su rehabilitación.

A la espera de que se ejecute el proyecto más ambicioso previsto por el Ayuntamiento de Arucas junto a la circunvalación del casco para su traslado, para lo cual compró hace tres años una parcela de 14.793 metros cuadrados junto al acceso a la GC-20, el organismo público dependiente del Cabildo ejecutará ya una reforma de la infraestructura existente.

Impermeabilización

La mayoría de las actuaciones se realizarán con la estación abierta, para entorpecer lo menos posible el servicio. La obra ha sido adjudicada por la Autoridad Única a la empresa por 646.176,14 euros, con plazo para rematarlo de siete meses.

El plan de trabajo contempla la impermeabilización y la reparación de las barandillas y la estructura metálica en la cubierta, donde está la plaza del Voluntariado de Arucas. La estructura metálica se someterá a un saneado y pintado, desmontándose para ello los 115 metros cuadrados de la cubierta metálica y la colocación de una nueva. A esto se suma la limpieza e impermeabilización, incluyendo la eliminación de chicles y materiales adheridos al soporte, a lo que se suma la retirada de barandillas en el borde del forjado de la cubierta y sustitución por otra nueva con barrotes en toda su altura.

En la planta alta se rehabilitará los revestimientos exteriores e interiores de la edificación y se subsanarán las fisuras y defectos superficiales de los paramentos verticales. Dentro de las habitaciones con el falso techo estropeado se procederá su demolición y se sustituirá por otro de iguales características.

Demolición

En la planta baja se realizará una demolición del pavimento de toda la zona de peatones y se repondrá con baldosa hidráulica. En la acera delante de los andenes se colocará una barandilla de iguales características que la colocada en la cubierta, pero con anclaje en la acera. Y en la zona peatonal pegada a los andenes se colocará pavimento podotáctil, para la seguridad de los viandantes.

A su vez, se volverá a asfaltar la zona de rodadura. Además, en la zona de repostaje de unos 300 metros cuadrados se colocará un nuevo firme, y una señal viaria para limitar la velocidad a un máximo de 10 kilómetros por hora, con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios. Al mismo tiempo se ampliarán los andenes. Por último, los aseos públicos y del personal sufrirán una renovación integral, ya que la mayor parte se encuentran clausurados por su mal estado en el que se encuentran en estos momentos.