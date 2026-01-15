Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres nuevas Lanzaderas de Empleo orientarán a personas en paro en Gran Canaria

El Cabildo impulsa el programa con un total de 86.190 euros y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de enero

El consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, durante la presentación de las lanzaderas de empleo.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria impulsa en 2026 tres nuevas Lanzaderas de Empleo en la isla, una iniciativa destinada a ofrecer orientación laboral gratuita y personalizada a personas en situación de desempleo. El programa, desarrollado por la Fundación Santa María la Real a través del Hub de Las Palmas de Gran Canaria, se desplegará entre los meses de enero y junio, con plazas aún disponibles para personas interesadas en mejorar su acceso al mercado laboral.

La iniciativa se desarrolla en formato semipresencial y está abierta a participantes de cualquier sector profesional o nivel educativo, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad social. El programa cuenta con una financiación total de 86.190 euros, de los que el 60% es aportado por el Cabildo, en el marco del convenio con el Servicio Canario de Empleo. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 19 de enero a través de la plataforma online habilitada.

Además de la orientación laboral, las personas participantes tendrán acceso a formaciones técnicas vinculadas a sectores con alta demanda, como gestión administrativa, atención al cliente, logística y almacén, limpieza profesional y prevención de riesgos laborales. El programa incluye también kits de empleabilidad descargables con recursos prácticos para la búsqueda activa de empleo. Desde su lanzamiento en 2024, el proyecto ha contado con 1.738 participantes en toda España; en Gran Canaria, 45 de las 83 personas participantes en ediciones anteriores han mejorado ya su situación laboral.

El Hub de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en el Centro Cívico Cuevas Torres, acogerá proyectos de cinco meses y medio de duración, con hasta 80 participantes, distribuidos en una Lanzadera de Empleo Activa y una Lanzadera Despega, dirigida a personas en situación de especial vulnerabilidad. A ellas se suma una Lanzadera de Empleo Nómada que, en esta edición, se desarrollará en Santa Lucía de Tirajana, con carácter itinerante y flexible, en formato presencial, online o híbrido, desde la Escuela Taller Doctoral del municipio.

“Animamos a todas las personas desempleadas de entre 18 y 60 años a aprovechar esta oportunidad para ampliar sus opciones de inserción laboral”, señaló el consejero Juan Díaz.

