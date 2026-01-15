Se vende un piso histórico con seis habitaciones en pleno centro de Las Palmas por 480.000 euros

El mercado inmobiliario de Las Palmas de Gran Canaria ofrece opciones muy distintas para perfiles también diferentes, desde quienes buscan una vivienda con carácter en pleno centro histórico hasta inversores que apuestan por proyectos con alta rentabilidad. En este escenario sobresalen dos inmuebles únicos: un amplio piso de seis dormitorios en la emblemática calle Perojo, a un paso de Triana, y un edificio completo en el barrio de Miller con potencial para varias viviendas independientes.

Descubre aquí Más pisos y casas en Las Palmas de Gran Canaria

Un piso con historia y carácter en la calle Perojo

Interior de piso en Distrito Centro (Las Palmas G. Canaria) / Tucasa.com

Ubicada en uno de los enclaves más representativos del Distrito Centro, esta vivienda se encuentra en un edificio de principios del siglo XX, conservando el encanto y la personalidad de las construcciones históricas de Las Palmas. Se trata de un piso completamente exterior, con una superficie construida de 199 metros cuadrados, que destaca por su amplitud, suelos de madera y estancias llenas de luz natural.

La propiedad dispone de seis dormitorios y varias salas polivalentes, lo que permite adaptarla tanto como gran vivienda familiar como despacho profesional, consulta o proyecto mixto residencial. Uno de sus grandes atractivos es que actualmente no cuenta con cocina instalada, ofreciendo al comprador la posibilidad de diseñar y distribuir este espacio completamente a su gusto, algo poco habitual en inmuebles de este tipo.

Como valor añadido, la vivienda incluye una estancia adicional de unos 20 metros cuadrados en la cubierta del edificio, junto a un espacio exterior a modo de terraza de uso privativo y exclusivo, un auténtico lujo en pleno centro urbano. Todo ello en una ubicación privilegiada, a escasos minutos a pie de Triana, con todos los servicios, comercios y conexiones de transporte al alcance.

Todos los detalles de venta de piso en Distrito Centro, Las Palmas G. Canaria, Arenales-Lugo-Avda. Marítima a través del formulario:

Edificio completo en Miller con alta rentabilidad potencial

Vistas desde casa con terraza en Miller (Las Palmas de G. Canaria) / Tucasa.com

La segunda propiedad está orientada claramente al perfil inversor. Se trata de un edificio completo de cuatro plantas situado en el barrio de Miller, con una superficie construida de 374 metros cuadrados sobre una parcela de 104 metros cuadrados. El inmueble, en buen estado de conservación y orientado al sur, ofrece múltiples posibilidades de explotación.

Actualmente, el edificio permite la creación de hasta cuatro viviendas independientes. En la azotea se encuentra una vivienda de 69 metros cuadrados con dos dormitorios, salón-cocina, baño y una terraza de 18 metros cuadrados, además de trastero. Las dos plantas intermedias albergan viviendas de más de 100 metros cuadrados cada una, con tres dormitorios, salón, cocina independiente y baño. La planta sótano es un espacio diáfano con salida directa al jardín, susceptible de transformarse en una cuarta vivienda.

El inmueble está escriturado y registrado sin división horizontal, es apto para RIC y presenta una alta rentabilidad tanto para alquiler residencial como turístico, con posibilidad de revalorización mediante una reforma moderada.

Si quieres más detalles sobre la venta de casa con terraza en Miller, Las Palmas G. Canaria, deja tus datos en el siguiente cuestionario:

Dos propiedades muy diferentes que reflejan la diversidad del mercado inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria. Por un lado, un piso histórico en el corazón de la ciudad, ideal para quienes buscan amplitud, carácter y ubicación. Por otro, un edificio completo con enorme potencial inversor en Miller, pensado para quienes desean rentabilizar su capital a medio y largo plazo. En ambos casos, se trata de oportunidades singulares en una ciudad donde cada vez resulta más difícil encontrar inmuebles con estas características.