La Aemet pronostica lluvias débiles y viento del norte en Canarias este viernes, con pocos cambios en las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para este viernes en Canarias una jornada marcada por lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas, especialmente durante la segunda mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura, las precipitaciones serán menos probables y, en caso de producirse, de carácter ocasional.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general, aunque se esperan ligeros ascensos de las máximas en algunas zonas. El viento soplará de componente norte, moderado en la mayor parte del archipiélago, con tendencia a intensificarse al final de la jornada. En cumbres de Tenerife y Gran Canaria no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas.

En el estado de la mar, se prevé viento del norte o nordeste de fuerza 3 o 4, aumentando a 5 o localmente 6 mar adentro. El mar estará rizado a marejada, con mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3 metros.

Tiempo en Las Palmas de Gran Canaria el pasado martes, 13 de enero / Andrés Cruz

El tiempo, isla a isla

LANZAROTE — Nubosidad variable y lluvias ocasionales

Predominio de cielos nubosos a primeras horas, con apertura de claros durante la mañana. Por la tarde aumenta la probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas. Viento del norte flojo a moderado, intensificándose al final del día con intervalos fuertes en zonas de interior.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 21

FUERTEVENTURA — Cielos nubosos y viento en aumento

Jornada con predominio de cielos nubosos al inicio y claros al mediodía. Por la tarde son posibles lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas estables. Viento del norte flojo a moderado, aumentando al final del día con intervalos fuertes en Jandía.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 21

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y viento fuerte en cumbres

En el norte, cielos nubosos con claros en horas centrales y lluvias débiles a moderadas por la tarde, más probables en medianías a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos y ambiente más despejado al mediodía. Temperaturas con pocos cambios, con ligero ascenso de las máximas en la vertiente este. Viento del norte moderado, con intervalos fuertes en extremos este y noroeste y posible racha muy fuerte en cumbres al final del día.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

TENERIFE — Nubosidad en el norte y posible helada débil en cumbres

Nuboso en el norte con amplios claros al mediodía y lluvias débiles a moderadas por la tarde, sobre todo en medianías. En el resto, intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia ocasional al final del día. Poco nuboso en cumbres durante la mañana. Temperaturas estables o en ligero ascenso en medianías y costas, con ligero descenso de las máximas en cumbres, donde no se descartan heladas débiles. Viento del norte flojo a moderado, reforzándose al final con rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 / 22

LA GOMERA — Lluvias en medianías y viento intenso al final

Cielos nubosos en el norte con claros al mediodía y lluvias débiles a moderadas por la tarde, especialmente en medianías. En el resto, intervalos nubosos y más claros en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado, intensificándose al final del día con intervalos fuertes en vertientes sureste, noroeste y cumbres.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 22

LA PALMA — Precipitaciones en el norte y este

Predominio de cielos nubosos en el norte y este, con algunos claros por la mañana y lluvias débiles a moderadas por la tarde, más probables en medianías del norte. En el oeste, poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en costas y medianías, con ligero descenso en cumbres. Viento del norte flojo a moderado, aumentando al final con intervalos fuertes en extremos y cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 20

EL HIERRO — Más nubes por la tarde y lluvias en el norte

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al mediodía y a nuboso por la tarde-noche, con lluvias débiles localmente moderadas en el norte, sobre todo en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo a moderado, intensificándose al final del día en cumbres.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 16