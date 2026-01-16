José Juan López Navarro: «Este año habrá buena cosecha de almendra por el agua y el frío»

2026 será un buen año para los cosechadores de almendra por las lluvias y el frío, según augura José Juan López, quien admite que la producción no puede abastecer ni el mercado local por el alto consumo

¿Cómo fue la cosecha de la almendra en 2025 y qué previsiones tiene la asociación para este año?

La de 2025 fue muy mala. En 2018 hubo una muy buena cosecha, pero a partir de ahí ha ido fatal por la sequía. En Tejeda y Valsequillo hay un montón de almendreros secos, pues como a perro flaco todo son pulgas les ha atacado una plaga que es propia de aquí. Esa plaga se ha extendido por la falta de agua y de frío, porque las bajas temperaturas son tan importantes como el riego. Por eso, desde 2007 hacía acá estamos trabajando en fincas reguladas donde se le da toda la atención a los almendreros, como riegos y podas, de forma que puedan ser explotados de una forma productiva. Los ejemplares que están plantados en las laderas no son tan productivos, aunque sí juegan otro papel, como el paisaje, el medio ambiente, la prevención de los incendios forestales o el turismo.

¿Qué efectos tendrán las lluvias de estas últimas semanas en los almendreros?

Pues han sido como un doble regalo de Papá Noel y de los Reyes Magos porque llevábamos muchos años de sequía. Los cosechadores de Valsequillo y de Tejeda han contabilizado alrededor de 400 litros por metro cuadrado en la suma de las tres borrascas. Creo que en 2026 habrá una buena cosecha por el agua y el frío, pero también porque son árboles que se han estado mimando en los últimos años y están en plena fase de producción.

¿Cuántos productores de almendras hay en Gran Canaria?

Nuestra asociación tiene unos 110 miembros, todos con fincas, porque se exige que sean profesionales. No hay socios porque les guste estar ahí, sino que deben tener tierras y facilidad para regarlas. Pero también hay fincas que no están en la asociación, calculo que unas 40 más, por lo que habrá unos 150 productores en total. Algunos se han marchado de la asociación porque venden sus almendras por otro lado o tienen sus propias máquinas para partirlas.

Aparte de Tejeda y Valsequillo, ¿en qué otros sitios hay productores y fincas de almendreros?

Están repartidos también por las zonas altas de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Ingenio, San Mateo o Teror. Hay variedades que estamos trayendo desde hace años de la Península y se están adaptando a los distintos climas, pues no es lo mismo Andalucía que Aragón o el Mediterráneo interior. Por ejemplo, en San Mateo no era posible producir con las variedades tradicionales de Gran Canaria, pero se trajeron otras que son más resistentes a la humedad y la temperatura de esa zona.

«Hay terrenos a montones para plantar almendreros; el problema principal es la falta de agua»

¿Cuáles son las condiciones ideales para el cultivo de almendreros?

Necesitan como mínimo entre 250 a 300 horas de frío al año, por debajo de los 10 grados. En estos años de cambios climático, a los almendreros de Gran Canaria les ha faltado frío. Son como el manzanero, el nogal o el castaño, que son árboles de cumbre y necesitan bajas temperaturas.

¿Cuál es la producción de almendra en Gran Canaria? ¿Abastece toda la demanda?

Aquí se consume mucha cantidad de almendra y nuestra producción ni siquiera puede abastecer el mercado interior. Solo en Gran Canaria tenemos las fábricas de Tirma y Kalise, más las pastelerías de Tejeda o San Mateo, por lo que hay que traer almendras de la Península. Sin embargo, hay productores que envían pequeñas cantidades a otras comunidades o al extranjero por las facilidades que hay ahora con el transporte. Como no podemos competir con la almendra de fuera, estamos optando por la calidad, que es muy superior a la importada. Por eso se incentiva a los agricultores con plantaciones ecológicas, porque tiene mucho más valor añadido.

¿Cuál es la producción media?

Hay años buenos y superamos las 100 toneladas, pero los tres últimos han sido un desastre. El año pasado, de hecho, no se partieron almendras en la asociación, entre otros motivos porque la máquina se averió definitivamente. Ahora tenemos una nueva gracias a una subvención del Cabildo, que también nos cedió un espacio en la bodega insular en San Mateo. Según el recuento de lo acumulado, ahora habrá como máximo unos 5.000 kilos de almendra de años anteriores, muy poquito. Lo bueno es que no es un producto que perezca rápido, por lo que se puede conservar y partir más adelante. Yo podía recoger 200 kilos al año, pero en los tres últimos no llegaron a 50 kilos. Si vienen años buenos de lluvia y frío, como este otoño, se puede disparar la producción a 200 o 300 toneladas, pues hay fincas con 3.000 almendreros plantados hace siete años y en la fase de mayor productividad.

¿Se puede pensar en la autosuficiencia?

No, porque las propias pastelerías de Tejeda gastan de 20 a 30 toneladas anuales. Compran mucho aquí, pero tienen que importar. Y las grandes industrias traen casi todo de fuera porque es imposible suministrar todo el consumo. También se vende mucha almendra y otros frutos secos en los supermercados.

¿Hay terrenos apropiados para plantar más almendreros?

Las laderas se pueden plantar para paisaje, senderismo o como zona de transición para evitar que el fuego suba al monte. También valores como el carboneo o la trashumancia, pero lo ideal es hacerlo en fincas acondicionadas. Terrenos hay a montones, el problema es el agua, por eso estamos deseando que se impulse agua de Chira-Soria, que llegue a esas zonas altas y que se asegure el riego.

¿Es Chira-Soria la solución para este sector?

Por lo menos para mantener la regularidad en el riego. Ya se han instalado tuberías y nos garantizaría que si un año no llueve haya agua para que los almendros no se sequen. Los nacientes con los que yo regaba mi finca se han reducido en un 70%. Los almendreros en laderas solo se riegan con la lluvia, por eso en los últimos años se han secado muchos, por eso hay que profesionalizar el cultivo.

Tejeda, y también Valsequillo, prepara ya las fiestas del Almendro en Flor. ¿Ha influido en la promoción del producto que esté nombrado como Uno de los Pueblos Más Bonitos de España o la reciente campaña de Ferrero Rocher?

Sí. El turismo rural y las pruebas deportivas han activado la economía bastante. Ahora, con la floración, es mucha la cantidad de gente que sube a la cumbre para ver ese espectáculo, tanto de la isla como turistas extranjeros. Otra lucha de la asociación es la recuperación de senderos y el año pasado nos dieron uno de los premios del Gran Canaria Mosaico, porque hemos colaborado en los desbroces y acondicionamiento de los caminos antiguos.