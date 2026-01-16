Del campo a la mesa: Agüimes celebra las Jornadas Gastronómicas del Caracol hasta el día 23 de enero
El casco histórico se convirtió en un punto de encuentro gastronómico por las jornadas, que ponen en valor la preparación tradicional de este producto que mantienen en sus cartas cinco locales de restauración
En tiempos de lluvia, cuando escampaba, muchos habitantes de Agüimes salían al campo a buscar caracoles para luego cocinarlos de diversas formas. Dos platos inspirados en esas recetas se elaboraron hoy en una exhibición de cocina dentro del acto inaugural de las Jornadas Gastronómicas del Caracol.
El evento arrancó con la explicación de la receta ‘Tisana de caracoles’, de Santiago Gorrín, en representación del Taller Gastronómico El Guachinche. El plato está basado en los remedios medicinales que se usaban antiguamente (tisana), usando diversas hierbas e ingredientes, como el ajo, azúcar o incluso bicarbonato, que se hierven junto con los caracoles. Al dejar enfriar el caldo resultante, se consigue además una tizana, es decir, un refresco natural que conserva todas sus propiedades.
La segunda receta, ‘Caracoles de la abuela’, estuvo presentada por Sari y Felisa, del Bar San Antón. Esta preparación sigue la forma original en la que se cocinaban estos moluscos en Agüimes, usando hinojo. A esto se le añade pimienta, sal, comino, aceite de oliva y ajo, se cocinan a fuego lento y resultan en un plato delicioso, con un toque picante y el ingrediente secreto de la abuela, el cariño.
Las Jornadas Gastronómicas del Caracol cuentan con la participación de cinco establecimientos, cada uno con una receta propia que refleja la diversidad y creatividad de la cocina popular. Los locales de restauración Gastrobar El Populacho, Restaurante El Guachinche, Bar La Esquina, Bar San Antón y Bar Nuevo Capitán mantienen sus elaboraciones propias de caracoles en carta hasta el día 23 de enero, en sus respectivos horarios.
El acto se completó con una cata comentada del vino Señorío de Agüimes, cosecha 2025, dirigida por Juan García Soca, presidente del Comité de Cata de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Gran Canaria. Esta combinación de cocina local y producto de cercanía reforzó el carácter del evento como escaparate del sector primario y de la restauración del municipio.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
- Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno
- Antonio Morales mantiene la apuesta por el Siam Park y la Ciudad del Cine pese a los retrasos
- Un muerto en el incendio de una chabola en el barranco de Arucas
- Nadia G., la única superviviente del accidente del todoterreno en Las Tederas, recibe el alta hospitalaria