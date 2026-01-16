Del campo a la mesa: Agüimes celebra las Jornadas Gastronómicas del Caracol hasta el día 23 de enero

En tiempos de lluvia, cuando escampaba, muchos habitantes de Agüimes salían al campo a buscar caracoles para luego cocinarlos de diversas formas. Dos platos inspirados en esas recetas se elaboraron hoy en una exhibición de cocina dentro del acto inaugural de las Jornadas Gastronómicas del Caracol.

El evento arrancó con la explicación de la receta ‘Tisana de caracoles’, de Santiago Gorrín, en representación del Taller Gastronómico El Guachinche. El plato está basado en los remedios medicinales que se usaban antiguamente (tisana), usando diversas hierbas e ingredientes, como el ajo, azúcar o incluso bicarbonato, que se hierven junto con los caracoles. Al dejar enfriar el caldo resultante, se consigue además una tizana, es decir, un refresco natural que conserva todas sus propiedades.

La segunda receta, ‘Caracoles de la abuela’, estuvo presentada por Sari y Felisa, del Bar San Antón. Esta preparación sigue la forma original en la que se cocinaban estos moluscos en Agüimes, usando hinojo. A esto se le añade pimienta, sal, comino, aceite de oliva y ajo, se cocinan a fuego lento y resultan en un plato delicioso, con un toque picante y el ingrediente secreto de la abuela, el cariño.

Las Jornadas Gastronómicas del Caracol cuentan con la participación de cinco establecimientos, cada uno con una receta propia que refleja la diversidad y creatividad de la cocina popular. Los locales de restauración Gastrobar El Populacho, Restaurante El Guachinche, Bar La Esquina, Bar San Antón y Bar Nuevo Capitán mantienen sus elaboraciones propias de caracoles en carta hasta el día 23 de enero, en sus respectivos horarios.

El acto se completó con una cata comentada del vino Señorío de Agüimes, cosecha 2025, dirigida por Juan García Soca, presidente del Comité de Cata de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Gran Canaria. Esta combinación de cocina local y producto de cercanía reforzó el carácter del evento como escaparate del sector primario y de la restauración del municipio.