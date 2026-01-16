Cóctel de viento, mala mar y lluvias: estos son los avisos meteorológicos para este fin de semana en Canarias

El mal tiempo no dará tregua este fin de semana en Canarias ya que lluvia, el viento y el fuerte oleaje marcarán por completo los próximos días en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo el aviso amarillo por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y por mala mar, con olas que podrían alcanzar los cinco metros de altura en todas las islas y durante toda la jornada.

Aunque para este sábado no se han emitido avisos oficiales por parte de la Aemet, el Gobierno de Canarias mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago. Además, las lluvias seguirán siendo protagonistas, con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes en las zonas de medianías, aunque el sur de las islas tampoco quedará exento de los chubascos y el mal tiempo.

En Gran Canaria las lluvias se intensificarán a partir del mediodía del sábado, siendo especialmente fuertes en municipios como Arucas, Valleseco y Teror mientras que en el norte, por ejemplo en Agaete, se esperan precipitaciones más débiles. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los de días anteriores, ya que a las 15:00 horas la capital alcanzará los 20 grados. Sin embargo, Tejeda seguirá siendo el municipio más fresco, con 12 grados a la misma hora.

¿Qué temperatura va a hacer este sábado en Gran Canaria?

En cuanto a los valores mínimos, en la capital de Gran Canaria los termómetros no bajarán de los 17 grados a última hora de la tarde, mientras que en Tejeda se registrarán los valores más bajos del día, con 8 grados al finalizar la jornada.

En el resto del Archipiélago la situación será similar durante todo el día. En Fuerteventura y Lanzarote los cielos se mantendrán nubosos, aunque en el sur de Lanzarote el sol brillará durante las primeras horas de la mañana. En el sur de Tenerife también se prevé sol durante la primera mitad del día, pero a partir de la tarde los chubascos se intensificarán en las medianías. En cuanto a las temperaturas, en Fuerteventura la máxima no superará los 18 grados mientras que en Lanzarote marcará 20 grados como mucho.

Un grupo de amigos bajo sus paraguas en la capital. / Andrés Cruz

La situación climática más intensa llegará el domingo, cuando se active el aviso amarillo en todas las islas por fuertes rachas de viento y oleaje peligroso. El aviso estará vigente desde la 1:00 de la madrugada hasta las 23:00 horas. En Gran Canaria, las rachas de viento podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en zonas de cumbres, mientras que las olas podrían superar los cinco metros de altura. Ante este escenario, el Gobierno de Canarias mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado el plan de emergencia municipal en la capital.

Sin avisos para el lunes

El domingo se esperan lluvias en todos los municipios de Gran Canaria, sin excepción. En el norte de la isla los chubascos serán más débiles al inicio del día, aunque podrían intensificarse a medida que avance la jornada. En cambio, en las zonas de medianías, las precipitaciones serán más intensas y persistentes, registrándose lluvias fuertes durante la tarde en los municipios de la zona.

Las temperaturas del domingo registrarán un ligero descenso. Aunque las máximas se mantendrán estables, con 20 grados en la capital de Gran Canaria y en la zona sur, las mínimas bajarán ligeramente, y Tejeda volverá a ser el municipio más fresco, con termómetros que podrían alcanzar los siete grados a última hora de la noche. Para el lunes, de momento, se desactivan los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología.