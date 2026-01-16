Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo

El cierre se produce entre las 14.30 y las 15.00 horas por motivos de seguridad, para sustituir un cartel afectado por el golpe de un camión

Imagen publicada por la cuenta de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha informado del cierre provisional de la GC-2 , a la altura de la Granja Agrícola Experimental de la Corporación Insular en Arucas, en sentido Agaete.

El cierre total se produce entre las 14.30 y las 15.00 horas, aproximadamente, por motivos de seguridad, para poder sustituir un cartel afectado por el golpe de un camión.

En torno a las 15.30, la carretera ha vuelto a ser reabierta al tráfico tras finalizar los trabajos.

