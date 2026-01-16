Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha informado del cierre provisional de la GC-2 , a la altura de la Granja Agrícola Experimental de la Corporación Insular en Arucas, en sentido Agaete.

El cierre total se produce entre las 14.30 y las 15.00 horas, aproximadamente, por motivos de seguridad, para poder sustituir un cartel afectado por el golpe de un camión.

En torno a las 15.30, la carretera ha vuelto a ser reabierta al tráfico tras finalizar los trabajos.