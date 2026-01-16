Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peleas CanariasPolicía Local de Las Palmas de Gran CanariaNueva Línea TikTokCarnavalLoteríasTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Desde cachopo hasta tarta de queso: las croquetas artesanales más sorprendentes están en este municipio de Gran Canaria

El día 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta

Croquetas dulces y saladas

Croquetas dulces y saladas / José Pérez Curbelo / LPR

Helena Ros

Helena Ros

Las croquetas son uno los platos clásicos de la gastronomía española, en el norte de la isla de Gran Canaria hay un local que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de este bocado. En el municipio de Moya, la Croquetería de Moya ha conquistado a todos sus clientes gracias a su innovación y elaboraciones artesanales.

Croquetas artesanales de sabores innovadores

 La Croquetería de Moya, un auténtico paraíso para los amantes de las croquetas. Este pequeño local se ha convertido en una referencia gastronomía por su amplia variedad de sabores, tanto dulces como salados, elaborados de manera artesanal y con ingredientes de calidad.

El establecimiento cuenta con 19 saladas y 6 dulces, apostando por las combinaciones más originales que puedas encontrar en Gran Canaria. Entre las opciones saladas destacan sabores como boletus al ajillo, cachopo, arroz negro con alioli o pizza.

Para celebrar el Día Internacional de la Croqueta el establecimiento ha preparado un "sorteo diferente y divertido". En un video publicado en su cuenta de Instagram explican cómo se puede participar.

Para los más golosos, hay croquetas dulces como tarta de queso, pistacho, lotus u Oreo. En diciembre, la protagonista es la croqueta de Ferrero Rocher, pensada para las fechas navideñas.

Todas se fríen al momento para garantizar que lleguen a la mesa recién hechas, crujientes por fuera y cremosas por dentro. Cada mes crean nuevas combinaciones para no dejar de sorprender a sus clientes.

Ofrecen raciones de seis unidades por 5,50 euros o doce por 10,80 euros y las croquetas dulces, a dos euros la unidad. Además de comida casera para llevar, perfecta para quienes buscan disfrutar de platos tradicionales con toques innovadores y de calidad.

Opciones más allá de las croquetas

Aunque las croquetas son las protagonistas, La Croquetería de Moya va más allá. En su carta se pueden encontrar opciones como las papas Maca, con cheddar, bacon y cebolla frita, la tortilla de chorizo de Teror y queso ahumado acompañada de salsa Clipper, albóndigas al estilo de la abuela, la lasaña de carne o un cordon bleu relleno de queso de cabra y cebolla caramelizada.

Además, cuentan con las irresistibles berlinas By Moya, una opción dulce ideal para poner el broche final a una buena comida. Solo disponibles sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas.

Horario y ubicación

La Croquetería de Moya se encuentra en la Carretera Cabo Verde, 37 (Moya), en el norte de Gran Canaria. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes la han visitado.

Noticias relacionadas y más

El local abre de miércoles a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
  3. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  4. Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno
  5. Antonio Morales mantiene la apuesta por el Siam Park y la Ciudad del Cine pese a los retrasos
  6. Un muerto en el incendio de una chabola en el barranco de Arucas
  7. Nadia G., la única superviviente del accidente del todoterreno en Las Tederas, recibe el alta hospitalaria
  8. Una familia canadiense recupera el Museo del Vino para turismo rural

La Policía Nacional intercepta un vehículo que circulaba en sentido contrario por la GC-1 y evita un posible accidente

El PSOE de San Bartolomé de Tirajana presenta alegaciones al presupuesto de 2026 por «insuficiente e irreal»

El PSOE de San Bartolomé de Tirajana presenta alegaciones al presupuesto de 2026 por «insuficiente e irreal»

El turismo y la formación se dan la mano en la nueva imagen de Hecansa

El turismo y la formación se dan la mano en la nueva imagen de Hecansa

Así es la operación para sacar el catamarán encallado doce días en la playa de Las Marañuelas en el sur de Gran Canaria

Así es la operación para sacar el catamarán encallado doce días en la playa de Las Marañuelas en el sur de Gran Canaria

Ni jamón ni puchero: estos son los sorprendentes sabores de croquetas de este pequeño local artesano de Gran Canaria, el templo canario de esta receta

Incendio en una nave con vehículos y material de obra en Santa María de Guía

Nueva Canarias Telde cuestiona la concesión del Polideportivo Paco Artiles a la Federación de Natación

Nueva Canarias Telde cuestiona la concesión del Polideportivo Paco Artiles a la Federación de Natación

Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde

Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
Tracking Pixel Contents