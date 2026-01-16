Gran Canaria Activa apuesta por ofrecer deporte a los pacientes con cáncer

Con una inversión anual de 492.971,71 euros y acceso totalmente gratuito para los pacientes, el Cabildo de Gran Canaria refuerza el proyecto Gran Canaria Activa con un nuevo servicio de ejercicio físico adaptado para personas en proceso oncológico. La iniciativa comenzará a funcionar en la segunda quincena de febrero y se desarrollará en el gimnasio del Estadio de Gran Canaria y en la Ciudad Deportiva, en coordinación directa con los hospitales públicos de la Isla.

El nuevo recurso está dirigido a personas que se encuentran en tratamiento oncológico o en fases posteriores, con el objetivo de mejorar su bienestar físico y emocional mediante ejercicio prescrito, seguro y supervisado. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y defendió el papel del ejercicio como herramienta de apoyo. «Sabemos por la evidencia científica que el ejercicio físico bien prescrito, bien supervisado, puede ser un complemento valioso para los tratamientos médicos», afirmó, destacando su impacto en la reducción de la fatiga, la mejora del estado físico y el ánimo.

Acceso gratuito

Morales recordó que Gran Canaria Activa se financia íntegramente desde la Consejería de Deportes y que ya ha realizado más de 12.000 intervenciones en asesoramiento y actividad física en los 21 municipios. «Gran Canaria Activa es mucho más que un proyecto, es una política pública innovadora que reduce barreras, promueve la inclusión y mejora la calidad de vida de las personas», señaló.

El consejero de Deportes, Aridany Romero, incidió en que el servicio será «totalmente gratuito» y comenzará con 20 horas semanales de actividad. «Hoy estamos presentando una nueva herramienta asistencial que emana del Cabildo Insular de Gran Canaria», afirmó, remarcando que el objetivo es llegar a toda la población, más allá de la competición deportiva. Romero destacó además la importancia de tejer alianzas entre instituciones sanitarias y deportivas para mejorar la calidad de vida durante la enfermedad.

Instante durante la presentación del nuevo proyecto de Gran Canaria Activa. / Quique Curbelo

Profesionales especializados

Desde el ámbito sanitario, el oncólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Salvador Saura, recalcó que se trata de una necesidad no cubierta hasta ahora. «Contamos con evidencia científica que nos dice que hacer ejercicio durante el tratamiento conseguimos que nuestros pacientes puedan llevar ese tratamiento de mejor forma, con menos efectos secundarios y con menor grado de complicaciones», explicó. Saura añadió que el ejercicio es beneficioso antes, durante y después del proceso oncológico, ayudando también a recuperar la actividad vital y laboral.

En la misma línea se expresó la oncóloga del Hospital Universitario Insular, Anna Estival, quien destacó el impacto anímico del ejercicio. «Hace que nos sintamos mejor y también genera un sentimiento de equipo entre pacientes y profesionales», afirmó, valorando el respaldo institucional a una iniciativa avalada por las sociedades científicas.

Extensión futura

La ejecución técnica del programa recae en el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, cuyos profesionales dirigirán las sesiones. Su representante, David Rodríguez, señaló que disponer de instalaciones insulares es clave para que el modelo pueda extenderse en el futuro. «La idea es instaurarlo primero y, con la evidencia, trasladarlo a los 21 municipios», indicó.

El acceso al servicio se realizará mediante derivación médica desde los hospitales, que seleccionarán a los pacientes candidatos en función de criterios clínicos y mantendrán una comunicación constante con los educadores físicos. Una coordinación que, en palabras de Morales, demuestra «cómo deporte y salud pública pueden ir de la mano».

Con esta nueva línea de actuación, Gran Canaria Activa amplía su red de servicios específicos y refuerza una apuesta institucional que sitúa el ejercicio físico como parte activa del cuidado de la salud.