Incendio en una nave con vehículos y material de obra en Santa María de Guía

Un incendio declarado en la madrugada de este viernes afectó a una nave industrial ubicada en la zona de El Albercón de la Virgen, en el municipio de Santa María de Guía, en elnorte de Gran Canaria. El aviso se recibió a las 03:40 horas, momento en que varias llamadas alertaron de un fuego activo en el interior de la nave, donde se encontraban vehículos y diverso material de obra.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, quienes trabajaron durante varias horas para controlar y sofocar las llamas, evitando su propagación a zonas colindantes. También intervinieron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque no fue necesaria la asistencia sanitaria a personas, ya que no se han registrado heridos.

Por el momento, se desconoce el origen del fuego, aunque las autoridades ya han abierto una investigación para esclarecer las causas del incidente. Los daños materiales han sido importantes, especialmente en el interior de la nave, donde las altas temperaturas afectaron a los vehículos estacionados y al equipamiento almacenado.

El suceso generó alarma entre los vecinos de la zona, dada la intensidad del fuego y la columna de humo visible desde varios puntos del municipio.