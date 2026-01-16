Ingenio se une a la red de seguridad europea para la lucha contra el crimen

La Policía Local de Ingenio ha dado un salto cualitativo en materia de seguridad y cooperación internacional tras obtener el acceso al sistema europeo Eucaris Prüm, una plataforma de intercambio de información que conecta a más de 25 países de la Unión Europea. Así lo explicó el jefe de la Policía Local, Justo Santana, quien destacó que son muy pocos los cuerpos policiales municipales los que disponen de esta importante herramienta.

Eucaris Prüm no es simplemente una base de datos, sino un sistema de interconexión que permite a las policías de los distintos países europeos compartir información clave sobre vehículos, personas y posibles vinculaciones con delitos como terrorismo, crimen organizado, migración irregular, violencia de género o personas en búsqueda y captura. Cada consulta realizada queda registrada y debe estar plenamente justificada, lo que garantiza un uso responsable, legal y transparente de la herramienta.

“Cuando introducimos la matrícula de un vehículo extranjero, el sistema consulta de forma automática las bases de datos de los países conectados. Si ese vehículo está relacionado con algún delito en Alemania, Francia o cualquier otro país, la alerta salta de inmediato y se establece contacto con nosotros”, explicó el jefe policial. De este modo, Ingenio pasa a formar parte activa de una red europea de cooperación en tiempo real.

El acceso no es ilimitado. Existen dos perfiles autorizados: administrador y operador, y cada consulta requiere justificar el motivo, indicando lugar, fecha, hora y causa concreta de la intervención. “No estamos hablando de consultar un coche de Gran Canaria, sino de un vehículo de cualquier país de Europa, por eso el control es máximo”, señaló.

Cooperación policial internacional

Entre las ventajas más directas del sistema se encuentra la posibilidad de identificar vehículos extranjeros implicados en delitos, facilitar el cobro de multas a conductores de otros países de la UE, apoyar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, reforzar la cooperación judicial y policial internacional, mejorar la protección de las víctimas y combatir el fraude y la migración irregular.

Además, el jefe policial subrayó que este acceso no es casual. Justo Santana señaló que es el resultado de muchos años de trabajo y colaboración con el Estado. Santana recordó que Ingenio fue uno de los primeros municipios en adherirse a convenios con la Dirección General de Tráfico (DGT), a plataformas de intercambio de datos de tráfico, a programas contra la violencia de género (Viogén) y a iniciativas de seguridad ciudadana. También forma parte del pacto contra el narcotráfico y ha documentado su labor en unidades como Seguridad Ciudadana y la Unidad Canina.

“Todo ese trabajo acumulado ha sido determinante para que el Ministerio del Interior nos incluyera en la lista de municipios con acceso a Prüm", explicó. La autorización llegó tras una gestión directa con la Secretaría de Estado de Seguridad, con el respaldo institucional de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ingenio.

“El acceso a Prüm es una herramienta bestial”, afirmó el jefe policial. “Primero porque demuestra que el trabajo diario da frutos, y segundo porque nos aporta una enorme cantidad de información que nos ayuda a resolver situaciones que antes eran imposibles de detectar desde un municipio pequeño”.

Aeropuerto, puerta de entrada a la Isla

La ubicación estratégica de Ingenio, muy cerca del aeropuerto de Gran Canaria, también ha sido un factor relevante. “Por aquí entra y sale gente de toda Europa. Tener esta herramienta nos permite detectar situaciones que, aunque aquí no parezcan relevantes, pueden estar vinculadas a delitos graves en otros países”, añadió Santana.

Este nuevo avance se suma a otros logros recientes de la Policía Local de Ingenio, como la renovación del sello de calidad hasta el año 2027, otorgado tras dos años de evaluaciones e inspecciones por parte del Ministerio del Interior a través de la Cámara de Comercio, en reconocimiento a las buenas prácticas policiales.

Asimismo, el cuerpo cuenta ahora con nuevos Dispositivo Policial Digital (PDA) profesionales, dispositivos específicamente diseñados para el trabajo policial, que permiten la conexión directa con Tráfico, el padrón municipal, la identificación de personas y otros sistemas oficiales, mejorando la eficacia y rapidez de las actuaciones. Estas PDA sustituyen a los teléfonos móviles que los agentes usaban para realizar su labor en la vía pública.

Con este paso, Ingenio se posiciona como uno de los municipios más avanzados en materia de seguridad y cooperación internacional dentro del ámbito de las policías locales, reforzando su papel en la lucha contra el crimen, el terrorismo y la delincuencia transfronteriza en Europa desde este municipio.