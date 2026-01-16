Interceptada una embarcación con más de 62 kilos de pesca ilegal frente a la costa de Pozo Izquierdo
En una actuación en aguas de Gran Canaria, la Guardia Civil denunció a los ocupantes de una embarcación por superar la cantidad permitida de pescado e incautó el excedente
La Guardia Civil, a través del Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas, ha llevado a cabo una nueva actuación contra la pesca ilegal en el litoral canario. El operativo se desarrolló el pasado 30 de diciembre de 2025, cuando los agentes interceptaron una embarcación neumática que transportaba una cantidad de pescado muy superior a la permitida por la normativa vigente para la pesca recreativa en Canarias.
La intervención se produjo en el marco de los controles preventivos y de vigilancia marítima que se realizan de forma habitual para proteger los recursos marinos y garantizar el cumplimiento de la legislación pesquera, especialmente en zonas costeras con alta actividad.
Intervención a 1,7 millas de Pozo Izquierdo
Según la información facilitada, la actuación se inició tras una alerta de la central operativa de servicios. La embarcación fue localizada a 1,7 millas náuticas de Pozo Izquierdo, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, con tres personas a bordo.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que los ocupantes transportaban un total de 62,5 kilogramos de pescado, una cifra que supera ampliamente los límites establecidos en la Ley 17/2023, de Pesca de Canarias, que regula las capturas permitidas en la pesca recreativa.
Especies intervenidas y exceso de capturas
Tras el pesaje y la identificación de las especies, se constató que la captura estaba compuesta por:
- 17 kilogramos de medregal
- 22 kilogramos de sama roquera
- 1 kilogramo de cabrillas
- 22 kilogramos de bocinegro
- 0,5 kilogramos de salemas
Una vez verificado el exceso de capturas, la Guardia Civil procedió a formular la correspondiente denuncia administrativa por infracción de la normativa pesquera. El pescado que superaba los límites legales fue incautado y posteriormente destruido, tal y como establece la normativa vigente para este tipo de infracciones.
Los ocupantes de la embarcación solo pudieron conservar la cantidad mínima autorizada por su licencia, en este caso 5 kilogramos de medregal, y se levantó acta detallada de la actuación.
Protección del litoral y sostenibilidad
Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de respetar los límites de captura en la pesca recreativa, una actividad muy extendida en las costas del Archipiélago. El incumplimiento de estas normas no solo supone una infracción administrativa, sino que pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos y el equilibrio del ecosistema.
Estas actuaciones forman parte de los controles habituales que el Servicio Marítimo Provincial intensifica durante los periodos de mayor actividad, con el objetivo de prevenir prácticas ilegales y proteger la biodiversidad marina de Gran Canaria y del conjunto de Canarias.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
- Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno
- Antonio Morales mantiene la apuesta por el Siam Park y la Ciudad del Cine pese a los retrasos
- Un muerto en el incendio de una chabola en el barranco de Arucas
- Nadia G., la única superviviente del accidente del todoterreno en Las Tederas, recibe el alta hospitalaria