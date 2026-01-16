Ni jamón ni puchero: estos son los sorprendentes sabores de croquetas de este pequeño local artesano de Gran Canaria, el templo canario de esta receta

Hoy, viernes 16 de enero, se celebra el Día Internacional de la Croqueta, y no hay mejor forma de rendirle homenaje que disfrutando de una buena ración de este clásico de la cocina española. En un establecimiento situado al norte de Gran Canaria, los amantes de este bocado encontrarán croquetas de todos los sabores imaginables, con creaciones únicas que solo se pueden probar en La Croquetería de Moya, convertida ya en un referente gastronómico en Canarias.

En la carretera Cabo Verde número 37, en el municipio de Moya, se esconde el templo canario de las croquetas. En este pequeño local se preparan desde hace años croquetas caseras con infinidad de sabores que abandonan los tópicos del jamón o el puchero. Por unos 5 euros, podrás disfrutar de las que muchos consideran como las croquetas más originales de Canarias.

Ubicación de La Croquetería de Moya

El negocio dirigido por Iraya Rodríguez y Samuel García deleita a sus clientes con creaciones únicas que solo se pueden comer en La Croquetería de Moya. Pero tranquilo, porque si eres de los clásicos también podrás comer croquetas de jamón.

Así es la Croquetería de Moya: las croquetas más dispares que te puedas imaginar

Desde merluza y gambas hasta almogrote o cachopo, este obrador artesanal se ha convertido en una referencia gastronómica de la isla gracias a una propuesta clara y muy poco común, convertir la croqueta en el eje absoluto de su cocina.

Con una cocina artesanal, precios populares y una carta que apuesta por el producto local y la creatividad, este pequeño restaurante se ha ganado el reconocimiento de vecinos y visitantes, que se desplazan hasta este lugar para probar las creaciones.

Su sello es una bechamel extremadamente cremosa, casi líquida en el interior, combinada con un rebozado fino y crujiente, una textura que se ha convertido en su gran seña de identidad.

La Croquetería de Moya / Andrés Cruz

La carta de la Croquetería de Moya mezcla tradición, producto local y creatividad

Uno de los grandes atractivos del local es su amplia variedad de sabores, que cambia según disponibilidad pero que incluye combinaciones poco habituales incluso en restaurantes especializados. Entre las opciones que ofrece actualmente destacan croquetas de merluza y gambas, pollo, atún, espinacas y queso azul o boletus al ajillo, junto a propuestas más contundentes como cachopo, costillas en salsa BBQ o carne mechada.

La identidad canaria está muy presente con elaboraciones como chorizo de Teror, almogrote, cochinillo con manzana o secreto de cerdo y miel, mientras que los sabores más creativos incluyen arroz negro y alioli, pollo y curry, pizza o rulo de queso de cabra con cebolla caramelizada. La carta se completa con opciones marineras como langostinos al ajillo y clásicos imprescindibles como el jamón ibérico.

Precios para todos, alejados de las modas

En La Croquetería de Moya no son como en otros restaurantes que te cobran por unidad, aquí todo es como siempre. Las croquetas se venden en cajas, con tarifas que rondan los 5,50 euros por seis unidades y 10,80 euros por docena, así es accesible para todos los bolsillos.

El local cuenta con una pequeña zona para comer allí, pero muchos clientes optan por llevárselas a casa o disfrutar de ellas en el entorno natural cercano, especialmente en la zona de Los Tilos de Moya, a pocos minutos del establecimiento.

Aunque su ubicación en el barrio de Cabo Verde obliga a desplazarse expresamente hasta Moya, el viaje forma parte del atractivo. El entorno natural, la cercanía a espacios protegidos y la sensación de descubrir un lugar auténtico han convertido a La Croquetería de Moya en un destino gastronómico en sí mismo.