El Norte pone en la marcha la primera comunidad energética comarcal y un albergue de animales

La Mancomunidad pondrá en marcha la primera comunidad energética Comarca norte, que permitirá invertir en un proyecto de parque solar aprovechando un estanque de Arucas, y el Centro Comarcal de Atención Temprana de Animales. La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, asumió este viernes la presidencia de la institución supramunicipal que engloba a once municipios en sustitución del regidor de Gáldar, Teodoro Sosa, denunciando las dificultades burocráticas que sufren para cubrir las plazas de funcionarios cualificados, lo que bloquea el manejo del dinero para invertir y que salgan adelante las obras. Al mismo tiempo, la comarca admite que avanza a dos velocidades, ya que la costa avanza a velocidad de crucero mientras las medianías y cumbres sufren el peligro de la despoblación por falta de perspectivas económicas y sociales.

Baja el paro

La comarca grancanaria se ha beneficiado en el último año de la evolución económica, lo que ha permitido también un descenso del paro en 424 personas en el conjunto de los once municipios, que se considera el dato más bajo en las últimas dos décadas. Y para continuar en esta senda se van a emprender nuevos planes de actuación encaminados a convertir al Norte en una comarca «más sostenible y más moderna», como lo definió Teodoro Sosa.

Alfredo Gonçalves, María del Carmen Rosario, Teodoro Sosa y Alexis Henríquez (derecha de la imagen). / LP / DLP

Además del impulso al Parque Científico y Tecnológico con la puesta en servicio de una nueva nave que permitirá atraer nuevas empresas e instituciones especializadas en economía circular, la Mancomunidad ultima la creación del albergue de animales de ámbito comarcal. Para ello se aprovecharán las instalaciones de las que dispone Gáldar en Sardina. De esta forma se da una respuesta conjunta a una obligación legal para atender a los animales abandonados.

Guía y Firgas

De forma paralela, la Mancomunidad ha decidido poner en marcha la comunidad energética del norte que será la primera de ámbito comarcal, tomando como base la creada en Valleseco. Comarca Norte ya cuentan con un proyecto fotovoltaico a desarrollar en un estanque de la Heredad de Aguas en Arucas, con la implicación del sector privado.

María del Carmen Rosario, durante su intervención. / LP / DLP

María del Carmen Rosario se convierte en la nueva presidencia de la Mancomunidad durante este año, convirtiéndose en esta designación rotativa como vicepresidente primero el actual alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, y segundo el regidor de Firgas, Alexis Henríquez.

En su intervención, la alcaldesa de Agaete puso sobre la mesa un problema grave que afecta a los ayuntamientos, como es la falta de personal cualificado que asuma las funciones básicas de intervención, secretaría y tesorería de los ayuntamientos. Se trata, añadió de unas dificultades burocráticas que son «de difícil explicación a los ciudadanos». Sin embargo, la vacante de esas plazas genera un vacío en la gestión del día a día, que paraliza proyectos y el movimiento del dinero, incluido el pago a las empresas que prestan servicio.

«El Norte tiene futuro si lo construimos juntos». María del Carmen Rosario — Presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Agaete

El Norte reconoce que también sufre las consecuencias de avanzar a una doble velocidad, ya que mientras la costa progresa en todos los indicadores socioeconómicos, las medianías y cumbres sufre un despoblamiento por falta de perspectivas de futuro. «La desigualdad territorial supone un desafío», señaló la nueva presidenta. "Uno de los principales retos de nuestra comarca es el desafío demográfico. Algunos municipios pierden población, envejecen y ven marcharse a su gente joven, mientras otros, fundamentalmente en la franja costera, experimentan crecimiento y nuevas oportunidades de desarrollo. Esta realidad compromete la sostenibilidad de los servicios públicos, de la economía local y de la vida comunitaria. Retener y atraer población pasa necesariamente por generar ¡ empleo, servicios y, de forma muy clara, condiciones dignas para vivir, con independencia del lugar de la isla en el que se resida", señaló la presidenta.

Carreteras

María del Carmen Rosario demandó la unión de los once municipios para seguir conquistando metas. «El Norte tiene futuro si lo construimos juntos». E insistió en retos como solucionar la demanda de vivienda y la mejora de la movilidad con las carreteras estratégicas.

"Debemos seguir defendiendo mejoras ambiciosas en el transporte público, en las infraestructuras viarias —tanto de competencia autonómica como insular— y en la conectividad digital, para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades dentro de la isla. Vivir en el Norte no puede significar menos acceso al empleo, a la formación o a los servicios. Desde la Mancomunidad continuaremos siendo una voz firme y unida ante el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias para reclamar soluciones justas y adaptadas a nuestra realidad territorial", añadió

Al acto celebrado este viernes en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas asistió el presidente del Cabildo, Antonio Morales; el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez; de Cultura, Guacimara Medina; Empleo, Juan Díaz; y la consejera Pepa Luzardo en la oposición insular; la viceconsejera de Coordinación y Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Auxiliadora Pérez; el rector de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez Pérez; y representantes de las patronales empresariales de la zona, además de miembros de las distintas Corporaciones locales.