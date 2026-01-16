Nueva Canarias Telde cuestiona la concesión del Polideportivo Paco Artiles a la Federación de Natación

Nueva Canarias Telde ha denunciado a través de un comunicado al que ha tenido acceso este periódico que el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, “ha vuelto a mentir a la ciudadanía tras firmar lo que considera una cesión a ded” de la gestión y uso del Polideportivo Paco Artiles durante 15 años", prorrogables, a favor de la Federación Canaria de Natación (FCN).

El portavoz de Nueva Canarias en Telde, José Luis Macías, ha manifestado su “profunda preocupación ante lo que podría constituir un posible caso de prevaricación", al tratarse —según afirma— de una concesión administrativa directa y "no de un simple convenio de uso, como ha defendido el alcalde".

Macías sostiene que el acuerdo firmado permite a la FCN explotar económicamente una instalación municipal, cobrar tarifas sin aprobación previa y hacerlo "sin procedimiento de licitación pública", "vulnerando los principios de igualdad de oportunidades, transparencia, no discriminación y eficiencia en el gasto público".

Programas y terapias específicas

Desde Nueva Canarias consideran que esta decisión "impide que otras entidades puedan concurrir en igualdad de condiciones a la gestión del polideportivo", lo que califican de un hecho “grave” desde el punto de vista legal y democrático.

El grupo municipal defiende la apertura del Polideportivo Paco Artiles, pero bajo "un modelo de gestión que garantice el acceso pleno a la ciudadanía de Telde", con un marcado carácter social y una oferta de programas y terapias específicas para personas mayores y/o con discapacidad.

Nueva Canarias Telde ha solicitado formalmente acceso al expediente completo del acuerdo de concesión administrativa firmado entre el Ayuntamiento y la FCN, así como al resto de documentación relacionada con la instalación deportiva.

Asimismo, exige al alcalde Juan Antonio Peña y a su grupo de gobierno (CIUCA, PP, Más por Telde, CC y la exconcejala de Vox) que "aclare en qué órgano colegiado se aprobó dicho acuerdo, reclamando que no se actúe de espaldas a la ciudadanía ni al resto de fuerzas políticas del Consistorio”.