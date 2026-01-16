Así es la operación para sacar el catamarán encallado doce días en la playa de Las Marañuelas en el sur de Gran Canaria

Tras doce días encallado sobre la arena de la playa de Las Marañuelas, el catamarán 'Pura vida' se traslada al varadero del muelle de Arguineguín después de que los propietarios lograran el permiso de Costas para poder ejecutar el traslado, sufragado por ellos mismos.

La operación, que ha contado con el apoyo de una grúa de gran tonelaje, despertó la curiosidad de numerosos vecinos de Arguineguín, que se acercaron hasta la avenida del Muelle para despedirse de un habitante más en este comienzo de año.

Sacan un catamarán encallado en la playa de las marañuelas de Arguineguín / LP/DLP

Efecto de la borrasca Francis

La embarcación, con el muelle de Arguineguín como puerto base y dedicada al sector recreativo, acabó la madrugada del 4 de enero sobre la arena de Las Marañuelas después de que la fuerza de la borrasca Francis soltara los amarres del catamarán y lo arrastrara hasta la costa, rompiendo alguna de las pequeñas barcas que se encontró por el camino.

Desde entonces, el 'Pura vida' ha convivido con los usuarios de la playa hasta este viernes, cuando tras lograr el permiso administrativo, el barco ha sido trasladado al varadero para comprobar su estado.