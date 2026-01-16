Un paso provisional evita un largo rodeo a los vecinos de Barranco Hondo tras el cierre de la GC-223

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha habilitado un paso provisional por la carretera de Barranco Hondo, en el municipio de Gáldar, para garantizar la movilidad vecinal tras el cierre de la GC-223, entre Juncalillo y Barranco Hondo, debido a una fisura detectada en el asfalto.

El cierre de esta vía, anunciado por el área de Carreteras del Cabildo a través de sus canales oficiales, obliga a desviar el tráfico por la GC-220, a la altura del kilómetro 15+920, y desde Fagajesto por el camino de la Presa de los Pérez. La actuación de emergencia en la GC-223 tendrá una duración aproximada de ocho meses, lo que hacía imprescindible buscar una alternativa para evitar largos desplazamientos a la población afectada.

El paso provisional se ha ejecutado aprovechando una parada de guaguas existente, con un ligero retranqueo del talud y la ejecución de una plataforma de hormigón que permite el paso de vehículos de forma alternativa, regulada mediante semáforos de obra. Esta solución temporal facilita la conexión directa con la carretera general y evita que los vecinos de Barranco Hondo tengan que realizar un rodeo considerable para acceder a la red viaria principal.

Desde el Cabildo se subraya que se trata de una infraestructura temporal, que será demolida una vez finalicen las obras de emergencia y se reabra completamente la GC-223 al tráfico, devolviendo la zona a su estado original.