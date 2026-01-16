La Piscina Municipal de Ingenio estrena un sistema de desinfección por cloración salina, más saludable y sostenible

La Piscina Municipal de Ingenio cuenta con un nuevo sistema de desinfección mediante cloración salina, una actuación que representa un importante avance en la mejora del servicio, la salud de las personas usuarias y la sostenibilidad de la instalación. Hasta ahora, la desinfección del agua se realizaba mediante hipoclorito sódico, un producto químico que, aunque seguro y eficaz cuando se dosifica correctamente, puede provocar con el uso continuado molestias como irritaciones en ojos, piel y mucosas, sequedad en el cabello, olores intensos por la formación de cloraminas y, a largo plazo, daños en materiales metálicos, escaleras, accesorios y revestimientos.

La implantación del nuevo sistema de cloración salina ofrece numerosos beneficios, tanto para la salud de las personas usuarias como para el mantenimiento de la instalación. Entre ellos destacan una menor irritación, un agua más saludable y suave, una mayor estabilidad del pH, la reducción significativa de productos químicos, la eliminación de olores, un menor impacto ambiental, una simplificación en el mantenimiento, un ahorro económico a medio y largo plazo y una notable mejora en la calidad y apariencia del agua.

Desinfectante natural

El equipo instalado utiliza sal marina (cloruro de sodio) para generar cloro de manera natural. Mediante un proceso de electrólisis, el sistema separa el sodio del cloro al pasar el agua por sus células, generando hipoclorito de sodio, que actúa como desinfectante natural y eficaz contra bacterias, virus y algas. Posteriormente, el cloro vuelve a transformarse en sal, creando un ciclo continuo, ecológico y eficiente que mantiene el agua limpia sin necesidad de añadir cloro químico de forma constante.

La alcaldesa de la Villa de Ingenio y concejala de Deportes, Vanesa Martín, explicó que “pasamos de una piscina con agua tratada con cloro químico a una piscina de agua salada, lo que aporta grandes beneficios como la reducción de alergias cutáneas, la eliminación de la irritación en ojos, piel y cabello, la desaparición del fuerte olor a cloro y una experiencia de baño mucho más agradable”. Además, añadió que “esta mejora también supone un ahorro económico de aproximadamente un 30% en los gastos de mantenimiento”. La inversión de este nuevo sistema ha supuesto una inversión municipal de 31.966,79 euros, no solo mejora la calidad del servicio, sino que también conllevará un importante ahorro económico. Hasta ahora, el gasto en hipoclorito ascendía a unos 500 euros cada dos meses. Con el nuevo sistema se prevé una reducción de costes de hasta un 30 %, además de disminuir el uso de otros productos complementarios como algicidas y floculantes.