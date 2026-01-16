La Policía Nacional intercepta un vehículo que circulaba en sentido contrario por la GC-1 y evita un posible accidente

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con una patrulla de la Guardia Civil, lograron interceptar anoche un vehículo que circulaba en sentido contrario por la autovía GC-1, a la altura del municipio de Telde, dirección Las Palmas – Sur, poniendo en serio peligro la seguridad de los usuarios de la vía.

El turismo fue localizado en la zona del Polígono Industrial de El Goro, circulando erráticamente por el tercer carril de la autovía. El conductor, un varón de 79 años, había sido denunciado como desaparecido instantes antes por un familiar en la Comisaría de Distrito Norte de Las Palmas de Gran Canaria, al no conocer su paradero ni el del vehículo.

Ante la gravedad de la situación, varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Telde se desplazaron de forma inmediata al lugar, activando señales acústicas y luminosas para advertir a otros conductores y minimizar riesgos.

Mientras una parte del dispositivo intentaba sin éxito que el conductor se detuviera, otras unidades realizaron un cambio de sentido para cortar el tráfico y ralentizar la circulación, protegiendo así al resto de usuarios de la vía y evitando posibles colisiones.

Una actuación coordinada

Gracias a una actuación coordinada con un indicativo de la Guardia Civil del puesto de Agüimes, el vehículo fue finalmente interceptado de forma segura. El conductor se encontraba desorientado y reconoció a los agentes que no era la primera vez que vivía una situación similar. Por ello, se solicitó asistencia sanitaria inmediata, y tras ser evaluado en el lugar fue trasladado al Hospital Universitario Doctor Negrín para una revisión médica más completa.

El vehículo fue retirado de la autovía y trasladado a dependencias policiales, evitando así nuevos riesgos en la circulación. La Policía Nacional contactó con el familiar denunciante para informarle de lo sucedido y de los trámites necesarios para la retirada del coche.

La Guardia Civil de Tráfico se hará cargo de la tramitación del atestado, al que se incorporará toda la documentación elaborada por la Policía Nacional para esclarecer las responsabilidades derivadas de este incidente.

Este suceso se produce apenas días después de otro caso similar registrado también en la GC-1, el pasado 4 de enero, cuando otro conductor circuló en sentido contrario en la misma autovía, aunque en dirección Sur – Las Palmas. En ambos casos, la rápida intervención de los cuerpos de seguridad evitó un desenlace trágico.

La eficaz coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil permitió restablecer la normalidad en la vía y garantizar la seguridad del resto de conductores.