El PSOE de San Bartolomé de Tirajana presenta alegaciones al presupuesto de 2026 por «insuficiente e irreal»

El Grupo Municipal Socialista en San Bartolomé de Tirajana presentó formalmente ante el Registro del Ayuntamiento una batería de alegaciones al presupuesto general para el ejercicio 2026. Según el comunicado del partido, el objetivo de este documento es corregir unas cuentas que califican de «insuficientes, irreales y carentes de sensibilidad social», mediante la propuesta de medidas concretas orientadas a garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la seguridad en el municipio.

El PSOE reclama al gobierno municipal, según se desprende del texto registrado, un cambio de rumbo en las prioridades presupuestarias que incluye el refuerzo de las ayudas sociales de emergencia para familias vulnerables, el aumento de las becas educativas y del apoyo a AMPAs y clubes deportivos que trabajan con menores, la recuperación del Festival de Folklore de Maspalomas como seña de identidad cultural del municipio, y la paralización de los recortes en la plantilla de Policía Local. Y pide además la creación de nuevas plazas de trabajadores sociales. Todo ello, según defienden los socialistas, con el propósito de convertir un presupuesto que consideran «ficticio» en una herramienta real al servicio de la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana.

La portavoz socialista, Conchi Narváez, manifiesta que estas alegaciones son fruto de la «escucha activa» a la ciudadanía. «No nos conformamos con criticar; ponemos sobre la mesa soluciones reales para problemas reales. Si el gobierno de CC y PP-AV quiere, puede rectificar y aprobar unas cuentas que de verdad sirvan a San Bartolomé de Tirajana», según afirma la portavoz en declaraciones recogidas en el comunicado.

Educación y Deporte

El documento presentado por los socialistas pone de manifiesto lo que consideran una «inaceptable» desatención a la comunidad educativa y deportiva del municipio. En este sentido, las alegaciones recogen una solicitud de aumento de las becas destinadas al estudio y al transporte, con el objetivo declarado de garantizar que ningún estudiante abandone su formación por motivos económicos, con especial atención a quienes residen en núcleos poblacionales alejados.

Asimismo, según el texto registrado, el PSOE solicita incrementar la partida destinada a las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAs), en reconocimiento a su «papel esencial» en el fomento de la conciliación familiar y la participación educativa. Del mismo modo, se exige el aumento de las subvenciones deportivas y priorizar, según indican, a las escuelas municipales y clubes que desarrollan su labor con menores, en virtud de su «función educativa y de salud».

Servicios Sociales

El documento presentado sitúa la vulnerabilidad social como uno de los ejes fundamentales de las alegaciones y exige un refuerzo presupuestario que califican de «imprescindible» en el área de Servicios Sociales. Según se recoge en el texto, el PSOE propone aumentar las partidas destinadas a ayudas ante desahucios y pérdida de vivienda, alimentación básica para familias sin recursos, adquisición de gafas, prótesis y elementos de salud necesarios para menores y personas mayores, así como otras prestaciones de urgencia inaplazable.

«Es una cuestión de dignidad. No podemos tener superávit en el banco mientras hay vecinos que no pueden pagarse unas gafas o llenar la nevera», ha sentenciado Narváez, según se recoge en el comunicado socialista.

Recuperación del Festival de Folklore

En el ámbito cultural, el PSOE ha incluido una alegación específica dirigida a la recuperación del Festival de Folklore de Maspalomas. Según el comunicado del partido, se trata de «un evento de referencia que forma parte de nuestra identidad y patrimonio». «No entendemos por qué este gobierno lo ha dejado morir, y exigimos una partida específica para que vuelva a ser el referente que fue», señalan desde la formación socialista.

Plantilla de personal

Finalmente, las alegaciones reiteran la oposición del PSOE a la propuesta de plantilla de personal incluida en el presupuesto. Los socialistas exigen, según consta en el documento registrado, la paralización de la eliminación de plazas de agentes de Policía Local, consideradas «vitales para la seguridad del municipio», y reclaman la creación de nuevas plazas de trabajadores sociales con el fin de «desatascar la administración» y agilizar la tramitación de ayudas a la ciudadanía.

«Estas alegaciones son nuestra hoja de ruta para un municipio más justo y seguro. Esperamos que el grupo de gobierno las estudie con seriedad y las incorpore, por el bien de todos los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana», concluye la portavoz socialista Conchi Narváez, según se recoge en el comunicado oficial del partido.