La rehabilitación del antiguo psiquiátrico sale a concurso por 40 millones de euros

El Cabildo de Gran Canaria ha sacado a licitación por 40,2 millones de euros las obras para convertir el antiguo Psiquiátrico de Tafira en un centro sociosanitario de referencia en la Isla. El proyecto permitirá recuperar este edificio histórico y modernista diseñado por Miguel Martín-Fernández de la Torre y cerrado desde hace dos décadas. Las empresas constructoras interesadas tienen ahora hasta el 18 de febrero para presentar ofertas.

La consejera de Política Social, Isabel Mena, destaca que se trata de “la gran obra emblemática del área en este mandato”, que permitirá “recuperar un edificio patrimonial y transformarlo en un centro moderno, con servicios adaptados al siglo XXI”. En este sentido, ha recordado que la tramitación se ha extendido durante tres años debido al "grado de protección altísima" del edificio.

Las obras contemplan la restauración de este edificio, ubicado en una parcela de 40.192 metros cuadrados de los cuales 33.626 corresponden a la zona exterior ajardinada, que acogerá 272 plazas, de las que 242 serán residenciales y 30 de estancia diurna, dirigidas principalmente a personas mayores con discapacidad física o intelectual y a usuarios con problemas de salud mental. El centro se organizará en 17 unidades convivenciales para reducir la masificación y mejorar la calidad asistencial.