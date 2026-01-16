San Roque innova con un robot de última generación para hacer cirugías

Hospitales Universitarios San Roque (HUSR) ha incorporado a su cartera de servicios un robot de última generación que permitirá a sus profesionales trabajar de forma remota con especialistas que se encuentran en otros hospitales, lo que lo convierte en el primer centro privado de Canarias en contar con una tecnología de estas características.

“El hecho de poder operar en remoto nos dará la oportunidad de abarcar una serie de posibilidades que hasta ahora eran impensables”, valoró este viernes la vicepresidenta de HUSR, Herminia Rodríguez, durante la presentación del recurso, que comenzará a funcionar en los próximos días en el centro ubicado en la capital grancanaria.

A juicio del doctor Alberto Breda, presidente de European Robotic Urology Section (ERUS) y cirujano robótico de Urointec -la compañía que ha impulsado este proyecto-, la cirugía robótica conectada representa "una evolución natural de la práctica quirúrgica", pues garantiza la mejor calidad asistencial. "Además, al estar en Canarias se abrirá la puerta a la internacionalización de la medicina y sobre todo de la robótica", remarcó.

Por su parte, el doctor Pablo Juárez, jefe del servicio de Cirugía Robótica, explicó que el dispositivo permitirá convertir al Archipiélago en un centro de referencia mundial en materia de cirugía. Por ahora, se utilizará para abordar patologías urológicas. No obstante, el propósito es extrapolar su uso para manejar procesos que afecten a otros órganos. “No solo es un robot, también es una herramienta que permitirá formar a otros urólogos para que adquieran conocimientos”, anotó el facultativo.

Máxima precisión

La nueva plataforma robótica combina la precisión extrema con un sistema de visualización avanzada de alta definición, lo que hace posible llevar a cabo procedimientos complejos con más seguridad y eficiencia. Pero, ¿cómo funciona? Según explicó el doctor Juárez, el robot cuenta con cuatro brazos que son comandados y dirigidos por un cirujano que se encuentra en una consola. “Antes, cuando operábamos a cirugía abierta, veíamos muy poco y teníamos que intuir y tocar con los dedos la anatomía. Por suerte, ahora lo vemos todo de forma aumentada y hemos aprendido a trabajar como si tuviéramos más brazos”, detalló.

Además, otro de los grandes beneficios de la cirugía robótica es que la herramienta permite a los cirujanos hacer movimientos que no se pueden hacer con la mano humana, lo que se traduce en mejores resultados, más rapidez y menores efectos secundarios. “Todos los robots incorporan inteligencia artificial, por lo que se pueden prevenir errores”, agregó el especialista y también CEO de Urointec.

Este dispositivo está indicado para realizar intervenciones complejas y es capaz de reducir las complicaciones. De hecho, en el caso de los pacientes aquejados de cáncer de próstata, evita que sufran incontinencia o impotencia tras la cirugía. “También, cuando hay que hacer una resección de vejiga, la robótica nos permite crear un reservorio, de tal forma que la persona no tenga que llevar una bolsa ni tener cicatrices”, manifestó el experto.