Santa Lucía saca a concurso la rehabilitación de 73 viviendas protegidas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que preside Pablo Rodríguez y dirige Antonio Ortega, ha sacado a licitación la ejecución de las obras de rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de 73 inmuebles protegidos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria.

La actuación se desarrollará en los 12 grupos de viviendas de promoción pública del Residencial Las Rosas, entre las calles Jamaica y Bécquer. Las obras, con un presupuesto de 2.116.975,04 euros, están incluidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y serán financiadas con fondos europeos Next Generation EU.

El proyecto contempla la mejora de la eficiencia energética de los edificios y la accesibilidad, la ejecución de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, así como los estudios de seguridad y salud y la dirección de obra.

Este conjunto de inmuebles forma parte de un expediente para la rehabilitación energética que contiene otros 13 lotes de viviendas en los municipios de Candelaria, Adeje, El Rosario y Santa Cruz de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de Gáldar, Mogán, Valleseco, Valsequillo y Puerto del Rosario, en la provincia de Las Palmas.

Con esta adjudicación, el Gobierno de Canarias continúa impulsando la transformación de barrios y entornos residenciales con mayores necesidades de intervención, reforzando la cohesión social y la calidad de vida de cientos de hogares en el Archipiélago.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma del Sector Público, hasta el 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria.