El transporte discrecional se planta ante AENA por el cobro del parking en aeropuertos canarios

Las empresas de transporte discrecional de viajeros en Canarias han mostrado su rechazo unánime al nuevo sistema de cobro por uso del parking de guaguas que AENA pretende implantar en los aeropuertos del Archipiélago. La medida, según el sector, es de carácter exclusivamente recaudatorio, no responde a ninguna necesidad operativa y llega en el peor momento posible: plena temporada turística de invierno.

Así lo ha trasladado este viernes la Federación de Empresarios de Transporte (FET) tras una reunión con representantes del sector, en la que se denunció la falta de negociación previa por parte de AENA y la imposibilidad de repercutir este nuevo coste a los touroperadores o agencias de viaje, que ya han cerrado y publicitado los precios del destino con meses de antelación.

Las compañías afirman que no pueden asumir ni gestionar un coste operativo imprevisto y de cuantía considerable, y que la única forma de compensarlo sería en futuras temporadas. Ante este escenario, anuncian que activarán una operativa alternativa al uso del parking de pago, tan pronto comience a aplicarse la nueva tarifa.

Un nuevo esquema logístico

Entre los cambios logísticos que adoptarán se encuentran:

Las guaguas solo saldrán de sus instalaciones una vez el grupo esté completo y con equipaje en la terminal .

. En servicios dobles (llegadas y salidas), los vehículos esperarán fuera del recinto de AENA para evitar el pago.

para evitar el pago. No se acreditará la flota ni se tramitarán garantías ante los servicios comerciales del operador aeroportuario.

Desde FET lamentan el impacto que esta medida pueda tener sobre una actividad estratégica como el turismo, y califican de “incomprensible” que una entidad con participación mayoritaria del Estado tome decisiones que afectan a un modelo de movilidad colectiva y sostenible como el transporte discrecional.

El sector se declara abierto a mantener reuniones institucionales o empresariales para abordar esta situación y tratar de encontrar soluciones viables.