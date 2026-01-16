El turismo y la formación se dan la mano en la nueva imagen de Hecansa

La empresa pública Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo, estrena nueva imagen corporativa con un logo que representa la unión de la formación con la hostelería y el turismo, los pilares que sostienen la entidad. El diseño, elaborado en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL), ha sido presentado este viernes en un acto en el que han estado presentes la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia; el decano de la Facultad de Bellas Artes de la ULL, Bernardo Candela, el profesor del grado de Diseño de la ULL Sergio Fernández-Montañez y Paula Reyes, coautora del diseño junto a Nerea Díaz, quien no pudo asistir.

La consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, explicó que esta renovación visual forma parte de un proceso de transformación integral iniciado con la actual dirección, que incluyó la adaptación de la oferta formativa a las necesidades de las empresas, la mejora de las infraestructuras de las instalaciones formativas y alojativas en el Hotel Escuela Santa Brígida, Hotel Escuela Santa Cruz, Hotel Escuela Casa Rural de Los Camellos y en Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, así como la renovación de la imagen corporativa.

En ese contexto, subrayó que la renovación de la imagen corporativa era un paso necesario para reflejar una empresa moderna, accesible y orientada a formar profesionales de éxito. Plasencia detalló que el proyecto se puso en marcha en julio de 2024, en colaboración con el grado de Diseño de la ULL, e incluyó meses de trabajo conjunto, reuniones y visitas. De las dos propuestas presentadas por el alumnado, la imagen final fue elegida mediante una votación interna entre los trabajadores de Hecansa.

La consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, (sentada a la izquierda); el decano de la Facultad de Bellas Artes de la ULL, Bernardo Candela; el profesor del grado de Diseño de la ULL Sergio Fernández-Montañez y Paula Reyes (de pie), coatura del diseño. / Efe / Ángel Medina G.

"Hecansa es una empresa que se dedica a formar a los futuros profesionales de la hotelería y el turismo, y esto es lo que refleja esta marca. Además, también hemos querido transmitir que somos una empresa moderna, una empresa accesible, y principalmente, una empresa que forma profesionales de éxito", asegura Plasencia.

Proceso de creación

Paula Reyes, recién graduada en Diseño por la ULL, explicó el proceso creativo y conceptual del nuevo logo, que realizó mientras era aún alumna del último curso. Partiendo del análisis de la imagen anterior de Hecansa, identificaron problemas de falta de reconocimiento, escasa diferenciación y una débil asociación entre los hoteles escuela y la marca Hecansa. “Era necesario unificar todos los productos bajo una misma identidad y reforzar la idea de que los hoteles no son entidades independientes, sino parte de una empresa formativa común”, apuntó.

El resultado es un símbolo que representa la conexión entre el pilar formativo y el turístico, con una estética minimalista, cercana y contemporánea. La nueva identidad incorpora un sistema de submarcas para cada hotel, una tipografía versátil y una paleta cromática que distingue territorialmente los centros: tonos azules para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y verdes para la de Las Palmas. “Hemos construido una identidad que transmite comunidad, coherencia y pertenencia, y que refuerza tanto el valor formativo como el servicio hostelero”, explicó Reyes.

Colaboración pública

El decano de la Facultad de Bellas Artes de la ULL, Bernardo Candela, destacó que el proyecto es un ejemplo del valor de la colaboración entre instituciones públicas, y una forma de retorno del conocimiento universitario a la sociedad. "Es un ejemplo y una buena forma de devolución hacia la sociedad y el entorno económico y social que nos sustenta aquí en el Archipiélago", señaló. Además, agradeció la confianza depositada en el alumnado y el profesorado, subrayando que se trata de una experiencia que va más allá del aula y se desarrolla en un entorno profesional real.

En la misma línea, el profesor del grado de Diseño Sergio Fernández-Montañez puso en valor el aprendizaje basado en proyectos reales, que permite al alumnado trabajar con equipos directivos y departamentos de comunicación de grandes entidades públicas. “Que los alumnos tengan reuniones con jefes de marketing, de comunicación, de empresas tan grandes como Hecansa, eso es una oportunidad única”, afirmó, mostrándose convencido de que la nueva marca "es muy buena" y cumple con solvencia las necesidades planteadas desde el inicio del proyecto.

En un comunicado, Hecansa recuerda que en sus aulas se imparten en este curso académico el grado medio de Gastronomía en la modalidad dual general; el grado superior en Dirección de Cocina en las modalidades de dual general y dual intensiva; el grado superior en Gestión Hotelera, en las modalidades de dual general y dual intensiva, y el grado superior en Restauración en formativo online a 166 estudiantes.