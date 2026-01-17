Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aplazado Acto Carnaval Las PalmasPrealerta CanariasRacing - UD Las PalmasPolémica Nueva LíneaDesahuicio Muelle DeportivoReina de El Flow
instagramlinkedin

El Cabildo de Gran Canaria declara la alerta por viento en las cumbres a partir de este domingo

La alerta afecta a zonas por encima de los 1.300 metros y se activa la prealerta en el resto del territorio

El Cabildo de Gran Canaria declara la alerta por viento en las cumbres a partir de este domingo

El Cabildo de Gran Canaria declara la alerta por viento en las cumbres a partir de este domingo / Arturo Jimenez

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha declarado la situación de alerta por viento en la isla a partir de las 00:00 horas del domingo 18 de enero, tras la activación del Plan Insular de Protección Civil (PEIN). La medida afecta especialmente a las zonas situadas por encima de los 1.300 metros de altitud, donde se esperan rachas de viento superiores a los 70 km/h, que podrían alcanzar o incluso superar los 90 km/h en puntos localizados de las cumbres.

Por debajo de esa cota, se establece un nivel de prealerta, con condiciones que también podrían resultar adversas, especialmente en las vertientes este y oeste de la isla.

La decisión del Cabildo responde a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que han motivado además la activación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) por parte del Gobierno de Canarias.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Cabildo de Gran Canaria hace un llamamiento a la ciudadanía para que evite los desplazamientos innecesarios, especialmente hacia las zonas de cumbre, donde se prevé que el impacto del viento sea más intenso.

Desde el área de Emergencias se recomienda además extremar las precauciones en actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas como carreteras de montaña, senderos, zonas de acampada o áreas recreativas.

Evolución del viento

Según las previsiones, el viento será de componente noroeste, aunque tenderá a girar al norte en la segunda mitad del domingo. Las islas montañosas serán las más afectadas, así como Lanzarote y Fuerteventura durante las horas centrales del día.

Noticias relacionadas y más

La alerta se mantendrá activa hasta nueva actualización de la situación por parte de los servicios de emergencia autonómicos o insulares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
  3. Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
  4. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  5. Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno
  6. Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
  7. Antonio Morales mantiene la apuesta por el Siam Park y la Ciudad del Cine pese a los retrasos
  8. Una familia canadiense recupera el Museo del Vino para turismo rural

La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches

La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches

El Cabildo de Gran Canaria declara la alerta por viento en las cumbres a partir de este domingo

El Cabildo de Gran Canaria declara la alerta por viento en las cumbres a partir de este domingo

“Vivimos con miedo a que vuelva a llover”, vecinos de Jinámar reclaman al Ayuntamiento de Telde que sus viviendas se conecten a la red de saneamiento

“Vivimos con miedo a que vuelva a llover”, vecinos de Jinámar reclaman al Ayuntamiento de Telde que sus viviendas se conecten a la red de saneamiento

El Norte pide más funcionarios cualificados para acelerar las inversiones

El Norte pide más funcionarios cualificados para acelerar las inversiones

Cazar delincuentes, criminales o maltratadores por la matrícula del coche: Ingenio se une a una red europea de seguridad para detectar a personas en busca y captura

Cazar delincuentes, criminales o maltratadores por la matrícula del coche: Ingenio se une a una red europea de seguridad para detectar a personas en busca y captura

Cóctel de viento, mala mar y lluvias: estos son los avisos meteorológicos para este fin de semana en Canarias

Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo

Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo

40 millones de euros para rehabilitar el antiguo psiquiátrico de Tafira

40 millones de euros para rehabilitar el antiguo psiquiátrico de Tafira
Tracking Pixel Contents