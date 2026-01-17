El Cabildo de Gran Canaria declara la alerta por viento en las cumbres a partir de este domingo

El Cabildo de Gran Canaria ha declarado la situación de alerta por viento en la isla a partir de las 00:00 horas del domingo 18 de enero, tras la activación del Plan Insular de Protección Civil (PEIN). La medida afecta especialmente a las zonas situadas por encima de los 1.300 metros de altitud, donde se esperan rachas de viento superiores a los 70 km/h, que podrían alcanzar o incluso superar los 90 km/h en puntos localizados de las cumbres.

Por debajo de esa cota, se establece un nivel de prealerta, con condiciones que también podrían resultar adversas, especialmente en las vertientes este y oeste de la isla.

La decisión del Cabildo responde a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que han motivado además la activación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) por parte del Gobierno de Canarias.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Cabildo de Gran Canaria hace un llamamiento a la ciudadanía para que evite los desplazamientos innecesarios, especialmente hacia las zonas de cumbre, donde se prevé que el impacto del viento sea más intenso.

Desde el área de Emergencias se recomienda además extremar las precauciones en actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas como carreteras de montaña, senderos, zonas de acampada o áreas recreativas.

Evolución del viento

Según las previsiones, el viento será de componente noroeste, aunque tenderá a girar al norte en la segunda mitad del domingo. Las islas montañosas serán las más afectadas, así como Lanzarote y Fuerteventura durante las horas centrales del día.

La alerta se mantendrá activa hasta nueva actualización de la situación por parte de los servicios de emergencia autonómicos o insulares.