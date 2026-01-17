La fiesta de los sabores del baifo

Pudo más las ganas de disfrutar del Tenderete del Baifo con Quesos de Gran Canaria que el mal tiempo. Miles de personas disfrutaron ayer en la Granja Agrícola del Cabildo de diferentes maneras de preparar esta sabrosa y popular carne con fama en los hogares canarios. Si el recetario popular es más bien limitado y se repite de generación en generación, en este evento, que cumple ya cuatro ediciones, el baifo toma otra dimensión culinaria de la mano y los fogones de los siete centros de la isla que ofrecen estudios en Cocina y Gastronomía.

Los equipos del los CIFP Felo Monzón, San Cristóbal, Villa de Agüimes, Noroeste en Guía y de los IES Bañaderos de Arucas, Faro de Maspalomas y del Noroeste de Santa María de Guía, se esmeraban horas antes de que llegaran los comensales, atraídos por los olores de que salían de los calderos y las diferentes elaboraciones creadas en sus propios centros durante estos días para ofrecerlos en esta fiesta de sabores.

Entre la amplia oferta gastronómica figuraban platos como brioche de curry, queso semicurado, meloso de baifo, pepinillo encurtido e inulina de naranja, shawarma de baifo a la brasa con yogur especiado, estofado de cabra con papas, dumplin de baifo especiado en caldo aromático canario, baifo al estilo Betancuria, pastel de carne de baifo y berenjena, tajine de baifo con verduras de mercadillo, potaje de trigo con toque crujiente, mini empanada de baifo especiado ahumado o empanadilla criolla tradicional de baifo. Todos ellos repartidos en 4.500 tapas entre saladas y dulces salidos de 450 kilos de carne y unos 50 kilos de queso.

Si el baifo era la base de la cocina, el queso de la Asociación de Queseros de Gran Canaria (Asoquegran) era el protagonista de los postres. De ese producto con gran tradición en gastronomía canaria salieron los vasos de mousse de queso, crumble de gofio tostado, toffe de ron miel y teja crujiente, crema de queso con miel con fruta de temporada y nueces caramelizadas, oreo de quesos con gel de frutos rojos, el bocadito de chocolate relleno de compota de plátano, en salsa de queso de flor o el tunomisú de tuno en texturas. El público sentía que había valido la pena acudir tras probar las diferentes tapas y postres. La prueba es que fueron varias las personas que se acercaron a felicitar al profesorado y alumnado, el mejor premio para los estudiantes que se preparan para esta profesión, y sus tutores asintiendo para demostrarles que todo el esfuerzo realizado había valido la pena.

Vocación por la cocina

Alby Santana, profesor del IES Arguineguín Lidia Pulido, destacó que aunque actualmente hay menos jóvenes que se inscriben en estudios de cocina, quienes lo hacen muestran una mayor vocación y compromiso con la profesión. «La gastronomía canaria vive un gran momento y es inspirador para ellos saber que tiene un lugar destacado en la cocina española», afirmó.

Francisco Romero, del IES Faro de Maspalomas, subrayó que para su equipo «ha sido un lujo trabajar con género fresco de calidad, que sabemos que es caro, y por eso nos hemos volcado con todo lo que nos ha traído Asoquegran y estamos muy agradecidos». Romero además dio un plus. Con la asadura de los animales elaboró un ‘mojo baifo’, llevando esta receta del cochino al cabrito.

Otro de los profesores, Mario Lázaro, del CIFP Villa de Agüimes, y de origen vasco hizo hincapié en la riqueza de la cocina canaria, «que en nuestro caso se ve en la afluencia del alumnado para participar este evento, que demuestra su implicación y muchas ganas».

IV Tenderete de baifos y quesos de Gran Canaria / Andrés Cruz

La alumna del Villa de Agüimes, Hilary Valdés, está emocionada. Estudia Cocina por vocación y quiere continuar con la tradición culinaria de su familia cubana, que siempre ha tenido restaurantes y no parará hasta tener el suyo.

Entre los comensales repartidos por la zona estaba Juan, que vino al tenderete desde Arinaga. También cocinero de profesión, se estaba mandando una tapa de baifo al estilo Betancuria. «Está de diez, nos solo por el sabor sino también por el trabajo». Es la primera vez que asiste y aprovechó para hacer compras en el mercadillo agrícola que también se celebraba en el recinto.

El público también fue uno de los protagonistas de este Tenderete del Baifo con Quesos de Gran Canaria, con su presencia y apoyo a esta iniciativa en la que todos ganan: productores, que con las ventas empujan su economía, y comensales, que además de degustar productos de calidad y descubrir un nuevo recetario, pueden llenar sus despensas.

Croqueta ganadora

Las personas que participaron en la votación del 2º Concurso de Tapas ‘Se Me Fue El Baifo’, que organiza Asoquegran en el marco del Tenderete, eligió como ganadora la croqueta de baifo elaborada por el alumnado del IES Noroeste, de Santa María de Guía. El galardón permitirá a dos alumnos y un profesor del centro viajar a Madrid Fusión, uno de los principales congresos gastronómicos.

El evento también incluyó un homenaje a dos queserías de referencia en la isla por sus décadas de trabajo y compromiso con la tradición quesera que sostienen el sector primario insular. Se reconoció la trayectoria de Queso Angelita, localizada en Los Cernícalos, en Valsequillo, que elabora queso con leche cruda procedente de sus 110 cabras, y de la quesería El Rosario, en Los Llanos de Agaete, con una explotación compuesta por 21 vacas y 33 cabras. Ambos reconocimientos pusieron en valor el esfuerzo diario de las familias ganaderas que sostienen el sector primario insular. Asoquegran también brindó un homenaje sorpresa al consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, en reconocimiento a su labor al frente de la consejería. La presidenta de Asoquegran, María del Carmen Pérez Castellano, destacó que «Miguel siempre ha estado dispuesto a apoyarnos, no solo como consejero, sino como alguien cercano al sector y a las personas que lo forman». Castellano también valoró positivamente el desarrollo del tenderete, manifestando que este tipo de encuentros «son fundamentales para acercar el producto local a la ciudadanía, reforzar el vínculo con el territorio y apoyar directamente a las queserías y ganaderos de Gran Canaria».

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó la importancia de defender el sector primario, «que es defender nuestro paisaje, nuestra identidad y nuestra soberanía alimentaria, y encuentros como este demuestran que ese mensaje cala cada vez con más fuerza» y añadió sobre esta cuarta edición que «cuando se trata de apoyar el producto local, la ciudadanía responde, incluso en condiciones meteorológicas adversas».

Yeray Rodríguez, acompañado de verseadores de todas las edades, y el grupo Armonía Show pusieron la nota musical a este Tenderete de sabores.