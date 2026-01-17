La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches

El diseño de la nueva carretera de la costa norte que acabará con los atascos de casi 35.000 vehículos que se mueven a diario por la vía toma forma. El trazado propuesto como alternativa a los 3,5 kilómetros de travesía entre Bañaderos y El Pagador por la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias encuentra el consenso de Arucas y Moya, después de 30 años de peleas y reveses judiciales. A la espera de que los técnicos terminen de perfilar el recorrido para abrirlo a la consulta ciudadana este año, la obra concretará su financiación tras las elecciones de 2027 antes de hablar de plazos para su puesta en servicio.

La propuesta inicial que ha logrado el visto bueno de los dos ayuntamientos contempla un trazado de entre cuatro y cinco kilómetros, que limita la afección a las viviendas, intenta salvar las fincas plataneras en explotación y abre la puerta a una mejor conexión de los núcleos urbanos con el mar.

Cuatro semáforos

La alternativa más aceptada desde Bañaderos hasta El Pagador se aleja de la costa para ganar en seguridad para los vecinos y velocidad para el tráfico, eliminando el ‘cuello de botella’ de una travesía a baja velocidad, interrumpida por cuatro semáforos en cada sentido de la circulación en apenas dos kilómetros.

La nueva autovía irá bajo tierra en la rotonda de Bañaderos donde está la obra de Pepe Dámaso durante 400 metros. / ANDRES CRUZ

Entre los hitos se incluye un paso elevado para sortear el barranco de Bañaderos, liberando suelo próximo a la playa de El Puertillo. A partir de ahí, la nueva carretera proveniente de Las Palmas de Gran Canaria irá bajo la rotonda de la cascada de agua del artista Pepe Dámaso y el desvío para el pueblo. Se trata de soterrar el tramo en unos 400 metros, manteniendo la rotonda en la superficie como vía de servicio con El Puertillo y de acceso entre San Andrés y Bañaderos.

La autovía se aleja desde ese momento de la primera línea de mar para acercarse a las faldas de la montaña a través de un viaducto que irá ganando altura. De esta forma se salva las casonas de Quintanilla y evita las mayores afecciones a las fincas agrícolas de plataneras, los cauces de los barrancos y otras viviendas del trazado, hasta la desembocadura del barranco de San Andrés de Arucas (a la altura de las gasolineras y el restaurante de comida rápida). El canal será salvado por otro puente, a muchos metros alejado hacia el interior del abandonado campo de fútbol.

Gasolineras

A partir de El Altillo de Moya la autovía entraría en el risco de la montaña mediante un túnel de unos 900 metros de longitud hasta El Pagador (sobre la vaquería y frente al colegio), para conectar con la actual carretera proveniente de Guía (GC-2), y subir hacia el puente de Silva.

La alternativa presentada por el consejero Pablo Rodríguez, y que está pendiente de perfilar, ha recibido los parabienes de los alcaldes.

«La vía discurrirá finalmente soterrada parcialmente a lo largo de 400 metros. Se logra así que la zona de Bañaderos y El Puertillo se vean lo menos afectadas posible y se produzca una permeabilidad, mientras en la zona de Quintanilla, El Peñón y San Andrés, el trazado discurrirá por el lado más pegado a la falda de la montaña», manifestó el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo.

Día "histórico"

«Es un día histórico. Tras más de 30 años defendiendo que el trazado a su paso por Moya fuera mediante túneles, hoy hemos confirmado que será así. Este consenso no solo beneficia a Moya, sino a todo el norte de la isla. Es fruto de un trabajo conjunto en el que se ha buscado el consenso real con todos los ayuntamientos», añadió el alcalde, Raúl Afonso, tras la reunión. No hay que olvidar que hasta ahora se les había dicho que era inviable, porque atenta contra la protección ambiental del Parque Rural de Doramas (Azuaje) y por razones económicas.

El Gobierno prevé que el trazado definitivo saldrá a exposición pública este año, para recabar alegaciones. Una vez concluida esta fase se someterá a la evaluación de impacto ambiental.

Vía verde interior

El nuevo trazado de la futura autovía entre Bañaderos y El Pagador evitará en gran parte durante su construcción que se cierre la carretera actual, para evitar los perjuicios que eso supondría a los usuarios. No en vano, circulan a diario unos 35.000 vehículos.

El pacto desbloquea el diseño del trazado de la GC-2 entre Bañaderos y El Pagador, tras décadas de disputas políticas y sentencias judiciales, que obligan a los usuarios a circular a menos 50 kilómetros por hora en sus 3,5 kilómetros. Esa actual travesía pasará a ser un eje verde interior, cuando se abra la autovía.

Pablo Rodríguez espera que antes de las elecciones de 2027 esté toda la documentación lista, para luego cerrar la financiación dentro del convenio de carreteras Canarias-Estado. Antes no se sabrán los plazos para inaugurar la obra.