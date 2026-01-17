Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria

La cadena turística Servatur Hotels & Resorts prosigue su estrategia de expansión en Gran Canaria. La firma, que en 2026 cumple 50 años desde que Santiago Caballero la fundara, comienza el año con la incorporación de tres nuevos establecimientos turísticos en Puerto Rico: Puerto Plata, Rocamar y Doña Elvira. La operación permite a la compañía alcanzar los 34 hoteles en su cartera bajo la marca Servatur, con los que suma 5.200 habitaciones. En concreto, su modelo está diversificado con siete de los establecimientos en propiedad, 18 en alquiler y nueve en comercialización para alcanzar las 11.500 camas.

El nuevo portfolio de la empresa incluye la recuperación de la gestión del complejo con el que empezó su andadura en 1976, el Puerto Plata. El contrato de alquiler por 15 años contempla la mejora en apartamentos y zonas comunes y la reapertura de servicios como restaurante bar-piscina y supermercado. Con ello, el grupo sumará 40 nuevos puestos de trabajo especializados.

Acuerdo con la familia Trujillo Castellano

Para entrar en la adminsitración de los complejos Rocamar y Doña Elvira, Servatur llegó a un acuerdo con la familia Trujillo Castellano, ambos situados también en una de las zonas de la isla con mayor ocupación turística durante todo el año y también uno de los centros donde los empresarios hoteleros han invertido en la renovación de la planta alojativa en los últimos años.

Un ejemplo es el caso del complejo Doña Elvira, de 3 estrellas y 43 apartamentos turísticos, que fue renovado en 2022 por la familia Trujillo Castellano , con una inversión de 2,5 millones de euros en los que transformó los antiguos apartamentos Tamanaco para reabrirlos bajo la denominación que homenajea a la abuela de la familia. Los trabajos consistieron por aquel entonces en la reforma total de los baños y cocinas de todos los apartamentos y la eliminación de los muros de las terrazas para cambiarlos por cristaleras. Las zonas comunes se mejoraron con el traslado de la piscina hacia la zona frontal para convertirla en una infinity pool e incrementar su tamaño.

Unión con otros hoteles de la firma

Con el nuevo acuerdo, los planes de futuro incluyen su fusión con su vecino el Servatur Casablanca, que será renovado para subirle la categoría hasta las 4 estrellas. La unión de los dos complejos dará lugar a un hotel con la etiqueta de sólo para adultos y permitirá a los clientes del Doña Elvira utilizar los servicios de spa, gimnasio y restauración del Casablanca.

Por otro lado, el Hotel Rocamar, de 3 estrellas, cuenta actualmente con 49 apartamentos con los que ha logrado fidelizar una clientela escandinava durante el invierno y británica en época estival. Servatur invertirá 2 millones de euros este año para acometer su reforma integral con el objetivo de unirlo con el Servatur Hartaguna, donde también invirtió 4,5 millones de euros en 2023 en una renovación total que lo elevó a 3 estrellas y lo enfocó al público adulto.

Apuesta por Puerto Rico

«Personalmente, quiero agradecer a la familia Trujillo Castellano la confianza que ha depositado en nuestra compañía y en nuestro consolidado modelo de negocio» señala Michel Lund Jensen, CEO de Servatur.

La estrategia de expansión de Servatur responde a un proceso de transformación que empezó hace una década con la incorporación del empresario noruego Kai Mikaelsen y propietarios de gran parte de los complejos que opera. Tras 40 años operando como una compañía explotadora de apartamentos, modificó su estructura para convertirse en una cadena hotelera, con el sur de Gran Canaria como apuesta principal y Puerto Rico de manera especial, dado que fue el punto de partida de la empresa en 1976 y donde tiene, tras estos acuerdos, 16 de sus establecimientos.

«Estamos en una fase de expansión»

«Estamos en una fase de expansión y nuestra estrategia es crecer con más complejos», añade Lund. «Somos expertos en este tipo de establecimientos, donde les ofrecemos un alquiler para pasar de una gestión individual a un proceso en el que optimizamos el negocio gracias a nuestra escala», concluye.

En el proceso de adaptarse a los nuevos perfiles que demanda el turismo que llega a las Islas, Servatur ha ido acometiendo reformas de calado en varios de sus centros, con un impulso destacado en 2025 . Para ello ha actualizado instalaciones y optimizado servicios dentro de un escenario en el que el turismo sigue concentrando una parte relevante del empleo y gasto en Canarias , donde representa entre el 35 y el 40% del PIB de las Islas y datos similares en lo referente a la fuerza laboral de la industria de manera directa e indirecta.

Gasto de 8,5 millones en Monte Feliz

Entre esas intervenciones destaca la conversión de los apartamentos Monte Feliz en el Monte Feliz - powered by Playitas, el primer hotel deportivo de Gran Canaria. Con una inversión de 8,5 millones de euros, las instalaciones y servicios del nuevo hotel se orientaron hacia la práctica deportiva, el bienestar, la vida activa y la alimentación saludable. Sin salir del complejo, los usuarios cuentan con pistas de pádel, tenis y voleibol, entre otras, además de modalidades de yoga y trabajo corporal.