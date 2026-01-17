UPAL, el equipo policial que sostiene a víctimas de violencia: «Cada mujer tiene su ritmo y su momento»

La sede de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria es un espacio donde la violencia machista se aborda desde una lógica distinta a la intervención puntual. Aquí, el trabajo no se mide en actuaciones aisladas, sino en procesos que requieren tiempo, constancia y una presencia sostenida. La UPAL acompaña a mujeres que atraviesan situaciones de violencia desde una perspectiva integral, combinando seguimiento policial, atención psicológica y coordinación con otras instituciones.

El subinspector Eloy Naranjo explica que el papel de la UPAL es estar presente cuando la víctima da el paso. «Lo más importante es que la mujer sienta que no está sola», señala. Desde ese primer contacto, el objetivo es que entienda qué va a ocurrir, qué recursos tiene a su disposición y quién la va a acompañar durante todo el proceso. La información clara y el trato cercano son, según subraya, una de las claves para evitar que la víctima se bloquee o abandone.

Acompañar más allá de la denuncia

El trabajo de la unidad no termina con la denuncia. «Cuando una mujer denuncia, ahí empieza realmente nuestro trabajo», explica Naranjo. A partir de ese momento, la UPAL realiza seguimiento, acompaña a la víctima en trámites judiciales y mantiene una comunicación constante para detectar cualquier situación de riesgo. Esa presencia continuada permite intervenir con rapidez y adaptar la protección a cada caso concreto.

Durante el pasado 2025, la UPAL realizó un total de 1.230 asistencias destinadas a la atención de los grupos vulnerables de la ciudad, de las cuales 96 intervenciones estuvieron relacionadas directamente con violencia de género. Una cifra que, según reconoce el propio subinspector, refleja tanto la persistencia del problema como la necesidad de un acompañamiento especializado. Eloy Naranjo explica que no se trata solo de actuaciones puntuales, sino de seguimientos prolongados en el tiempo, con contactos frecuentes y presencia constante en momentos clave del proceso.

Acompañamiento psicológico

La atención psicológica forma parte esencial del dispositivo. Lourdes González, psicóloga que colabora con la unidad desde la Casa Municipal de la Mujer, recuerda que muchas mujeres llegan en un estado de gran fragilidad emocional. «Vienen con mucho miedo, con culpa y con una autoestima muy deteriorada», explica. La violencia machista, añade, no siempre deja marcas visibles, pero sí un impacto profundo que condiciona la capacidad de la mujer para tomar decisiones.

Desde la psicología, el acompañamiento se centra en ayudar a la víctima a entender la situación vivida y a recuperar progresivamente su autonomía. González insiste en que no existen procesos idénticos. «Cada mujer tiene su ritmo y su momento», señala. Forzar decisiones o minimizar el daño emocional puede provocar retrocesos y aumentar el riesgo de que el proceso se rompa.

Lourdes González, psicóloga de la UPAL y la Casa Municipal de la Mujer, atiende a una víctima de violencia de género. / José Carlos Guerra

El momento judicial, un punto crítico

Uno de los aspectos que más preocupa a la unidad es la posibilidad de que las víctimas no se ratifiquen en sede judicial. Naranjo explica que cuando la mujer llega al juzgado sin el apoyo suficiente, puede sentirse desbordada. «Si la víctima es la única prueba y no está empoderada, puede decir que la información fue confusa o que no ocurrió como se dijo», advierte. En esos casos, las causas pueden archivarse pese a que la violencia haya existido.

Por eso, el trabajo conjunto entre el ámbito policial y el psicológico resulta determinante. «La figura de Lourdes es fundamental para que la mujer llegue al juzgado con la fuerza suficiente para ratificarse», señala el subinspector. Ese acompañamiento previo permite que la víctima se sienta segura y respaldada en uno de los momentos más complejos del proceso.

«La figura de Lourdes es fundamental para que la mujer llegue al juzgado con la fuerza suficiente para ratificarse» Eloy Naranjo — Subinspector de la UPAL

La UPAL mantiene una coordinación constante con otros recursos institucionales. La unidad trabaja en contacto con juzgados, servicios sociales y dispositivos municipales para garantizar que las medidas de protección se ajusten a la realidad de cada caso. «La protección no puede quedarse en un papel», insiste Naranjo. La respuesta debe ser ágil y adaptada a la situación concreta de la mujer.

La clave del éxito

Para Eloy Naranjo, la fortaleza de la UPAL no reside únicamente en los protocolos ni en los recursos disponibles, sino en el equipo humano que la compone. El subinspector insiste en que no cualquier agente puede formar parte de la unidad. «Aquí no vale cualquiera», subraya, aludiendo a la necesidad de perfiles con sensibilidad, continuo reciclaje formativo, estabilidad emocional y una implicación que va más allá del horario laboral. La selección y permanencia del equipo, explica, es una de las claves para que el acompañamiento sea real y sostenido en el tiempo.

Naranjo destaca también el cuidado que existe entre los propios agentes de la UPAL. El trabajo se desarrolla en un clima de confianza y apoyo mutuo, donde las vivencias se comparten y se sostienen colectivamente. «Aquí nos cuidamos mucho entre nosotros», explica, consciente de que el desgaste emocional no puede afrontarse de manera individual. Esa sensación de unidad, añade, permite que el equipo funcione como un bloque sólido ante situaciones especialmente duras.

La UPAL ofrece charlas de prevención en colegios. / La Provincia

Un proyecto vital

Esa implicación va más allá de lo profesional. Para el subinspector, la UPAL no es solo un destino laboral, sino un proyecto vital. «Para mí, la UPAL es como mi tercer hijo», confiesa, aludiendo al vínculo personal que mantiene con la unidad desde sus inicios. Esa relación explica, en parte, el nivel de exigencia y dedicación que imprime al trabajo diario, así como la importancia que concede a mantener intactos los valores con los que nació la unidad.

Desde esa lógica, Naranjo defiende un modelo basado en la continuidad y la cercanía. La ausencia de rotaciones constantes permite que las víctimas no tengan que empezar de cero cada vez. La confianza, insiste, se construye con el tiempo y con una presencia sostenida que refuerza la protección más allá del primer contacto.

El trabajo continuado también tiene un impacto en quienes lo desempeñan. «Hay situaciones que se te quedan dentro», reconoce el subinspector. El contacto permanente con relatos de violencia, miedo y sufrimiento genera desgaste emocional. En ese sentido, la presencia de una psicóloga en la unidad no solo beneficia a las víctimas. «Para nosotros también es una vía de desahogo», admite. Pese a no tener apoyo psicológico directo, la compañía de Lourdes es una cura para muchos de los agentes de la unidad.

Lourdes González coincide en la importancia del cuidado profesional. «Para poder acompañar bien, también tenemos que cuidarnos», explica. El autocuidado y la supervisión forman parte del trabajo, especialmente en un ámbito donde la carga emocional es elevada y sostenida en el tiempo.

«Para poder acompañar bien, también tenemos que cuidarnos» Lourdes González, psicóloga especialista de la UPAL.

A lo largo del último año, la UPAL ha mantenido una actividad similar a la de ejercicios anteriores, con una demanda constante de acompañamiento. Desde la experiencia diaria, la unidad constata que muchas mujeres valoran especialmente la disponibilidad. «Nos dicen que lo más importante es saber que pueden llamar y que alguien va a responder», explica Naranjo.

Escucha activa y acompañamiento silencioso

Ese acompañamiento no siempre es visible, pero resulta decisivo. Llamadas de seguimiento, presencia en momentos clave y una escucha constante y activa forman parte de un trabajo que busca evitar que la víctima vuelva a quedarse sola. «No se trata solo de intervenir, sino de acompañar», resume Lourdes González.

Desde la UPAL insisten en que la violencia de género no se resuelve únicamente con medidas legales. Requiere tiempo, continuidad y una respuesta humana que sostenga a la víctima más allá del primer paso. Un trabajo que, aunque discreto, resulta esencial para que la protección sea real y efectiva.

Acompañar no siempre significa hablar. A veces es estar, esperar y sostener. La UPAL trabaja desde esa lógica silenciosa y especialmente mimosa, donde cada llamada atendida y cada cita cumplida construyen una red invisible pero esencial. «Estoy aquí para ti» no es solo una frase: es una forma de intervenir cuando la vida de una mujer se rompe y necesita alguien que no se vaya.