La UPAL extiende su labor de protección a los más vulnerables

La Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) no limita su labor a la atención de casos de violencia de género. Tal y como explica Eloy Naranjo, subinspector de la unidad, su trabajo diario se extiende a otros ámbitos de especial vulnerabilidad social, en los que la intervención policial va ligada al acompañamiento y a la coordinación con otros recursos públicos.

Uno de esos ámbitos es la salud mental. La UPAL actúa cuando se detectan personas en situación de riesgo, informando a los servicios sociales para que el caso sea trasladado a la Fiscalía. A partir de ahí, y siempre a requerimiento judicial, los agentes prestan apoyo en traslados a centros hospitalarios o en ingresos involuntarios solicitados por los servicios de psiquiatría. «Intervenimos cuando existe una orden y la persona no colabora», explica Naranjo, subrayando que el objetivo es garantizar una atención adecuada y segura.

La unidad interviene también en situaciones de sinhogarismo. En estos casos, los agentes detectan a personas sin hogar, les informan de los recursos disponibles y coordinan la actuación con los servicios sociales municipales. Además, colaboran en recuentos y actuaciones en calle, con una intervención centrada en la orientación y el acompañamiento.

Más atenciones

En relación con los menores, la UPAL desarrolla tanto actuaciones preventivas como intervenciones directas en situaciones de riesgo. Los agentes imparten charlas en centros educativos sobre acoso escolar, violencia de género digital y uso responsable de internet, y actúan en casos graves de absentismo o desprotección, siempre en coordinación con los servicios sociales. Cuando se detectan posibles agresiones sexuales, se contacta con la Policía Nacional para evitar la revictimización.

Naranjo señala además que la UPAL interviene en contextos relacionados con la prostitución, especialmente cuando existen situaciones de vulnerabilidad. En estos casos, el enfoque es de protección y derivación a recursos especializados, evitando una actuación punitiva.

La atención a personas mayores completa este abanico de funciones. «El gran problema es la soledad», afirma el subinspector, destacando la detección de situaciones de riesgo y la coordinación con servicios sociales y sanitarios para garantizar una atención digna y acompañada.