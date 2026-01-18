Cortes de vías por desprendimientos en una jornada de lluvia y viento

Las lluvias volvieron a empapar la Isla provocando diferentes desprendimientos en varias carreteras, principalmente en la zona de cumbres y medianías. Esto motivó que el Gobierno de Canarias, a través del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (Plateca) declarara en la tarde de ayer una prealerta por la inestabilidad del terreno en Gran Canaria y también en La Palma, La GomeraEl Hierro y Tenerife. A esto se le sumaban los vientos, con más presencia en Tenerife que en Gran Canaria, y la mala mar.

Las mayores rachas de viento, en lugar de la cumbre como estaba previsto, se registraron en las zonas de San Bartolomé de Tirajana y Tasarte, alcanzando los 84 y los 76 kilómetros por hora respectivamente. En Tenerife alcanzó los 131 kilómetros en Izaña y una temperatura de -0.3 grados centígrados. En el mar, el fuerte oleaje batía toda la costa del norte, provocando grandes olas.

Las lluvias podrían continuar hoy en la mayoría de municipios de Gran Canaria. La Aemet mantiene los avisos amarillos por mala mar y vientos, y el Gobierno regional conserva la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago.

El Servicio de Carreteras del Cabildo informó del cierre de varias vías durante la jornada de ayer, entre las que figuraban la 210, entre Tejeda y Artenara, y la 606, en el Juncal de Tejeda, actualmente en obras. Tras los trabajos en la calzada se procedió a la apertura de la 607, que conecta El Chorrillo y La Solana, y la 608, en La Culata, todas ellas en el municipio de Tejeda. Los operarios también clausuraron la GC-210 en el tramo que conecta La Aldea con Tejeda, en ambos sentidos, ante la peligrosidad por la presencia de tierra y piedras sobre la calzada.

Otras de las vías en las que se actuaron eran la GC-150, donde se registró un desprendimiento en el kilómetro 3; la GC-70 a su paso por Fontanales (Moya) y la GC-130 en la zona de Cazadores (Telde). También se registraron desprendimientos en el barrio Ingeniense de Lereta, que fueron retirados por la Policía Local y Protección Civil. Hoy continuarán las labores de estabilización del terreno con maquinaria pesada.

En el barrio de La Longuera de San Mateo un muro cayó a última hora de la tarde en una vía municipal. La concejalía de Vías y Obras actuó con rapidez para despejarla e informó que los residentes podían entrar y salir por ambos lados del incidente.

El agua caída no provocó repercusiones graves en ninguno de los municipios de la isla. Por contra, sí dejó bellas estampas de caideros, especialmente en Guayedra (Agaete), con un imponente salto de agua procedente de las lluvias en Tamadaba, que hicieron correr con fuerza el barranco hasta desembocar en la playa, con un importante rastro de tierra sobre el mar.

La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago / Andrés Cruz

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, informó que no se registraron incidencias en el municipio, a pesar de la lluvia constante durante la noche y buena parte del día. El agua provocó que los puesteros del mercadillo de Jinámar levantaran mesas y lonas y la ausencia de visitantes habituales del rastrillo dominical.

El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, destacó que pese a los cortes de carretera, «la lluvia ha caído constante pero muy serena» y subrayó que hacía muchos años que no era tan aprovechada por cómo fue empapando la tierra.

En la capital, la presa de Tamaraceite se llenó y rebosó hacia el barranco de Guanarteme. También corrió el barranco de Cañada Honda, cerca de Costa Ayala, sin causar desbordes de importancia tras los trabajos de acondicionamiento realizados la semana pasada.

Los caideros de la costa norte ofrecieron una estampa poco habitual entre Bañaderos y El Altillo.

Accidentes en la GC-1

Dos fueron los accidentes registrados ayer en Gran Canaria, presuntamente por las lluvias en la calzada. El primero ocurrió de madrugada en Carrizal de Ingenio, donde un vehículo volcó en un carril de incorporación de la GC-1 en dirección Sur. Las tres personas ocupantes lograron salir por sus propios medios y no presentaron heridas graves.

El segundo accidente tuvo lugar cerca de las 12.00 horas en la GC-1, a la altura del kilómetro 2, junto al centro comercial El Mirador. Dos personas resultaron heridas moderadas y fueron trasladadas a los Hospitales Universitarios San Roque tras ser atendidas por el Servicio de Urgencias Canario (SUC). La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.

Predicción para hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene altas probabilidades de precipitaciones, de hasta un 90% en la mayoría de municipios de Gran Canaria. Se prevé tiempo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, posibles persistencias en medianías, ligero descenso de temperaturas y viento del nordeste fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas de varias islas.