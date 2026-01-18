Precaución por desprendimientos en Gran Canaria: cierres en La Culata, La Aldea y Tejeda

El Cabildo de Gran Canaria ha emitido un nuevo aviso de precaución por desprendimientos tras detectar incidencias de diversa magnitud en varios puntos de la red viaria insular, especialmente en zonas de cumbre y medianías.

Según la última actualización, dos carreteras permanecen cerradas al tráfico por riesgo para la circulación:

GC-608 , cerrada al tráfico en el kilómetro 2,700 , en la zona de La Culata de Tejeda .

, cerrada al tráfico en el , en la zona de . GC-210, cerrada entre los kilómetros 0 y 5, en el tramo que conecta La Aldea de San Nicolás con Tejeda, tras un importante desprendimiento registrado en la calzada.

En ambos casos, los equipos de Conservación de Carreteras trabajan sobre el terreno para evaluar los daños y establecer una previsión de reapertura, aún sin fecha concreta.

Además, se ha detectado un desprendimiento puntual en la GC-150, a la altura del kilómetro 3, que por ahora no ha obligado al cierre total, pero requiere precaución extrema al circular.

GC-70 , especialmente en el tramo que atraviesa Fontanales , en el municipio de Moya.

, especialmente en el tramo que atraviesa , en el municipio de Moya. GC-130, a su paso por la zona de Cazadores, en el municipio de Telde.

Estas afecciones se producen en un contexto de inestabilidad meteorológica, con lluvias recientes que han saturado el terreno, elevando el riesgo de deslizamientos de tierra y caídas de rocas. Desde el área de Carreteras del Cabildo se recuerda a la ciudadanía que evite circular por zonas de cumbre o barrancos si no es estrictamente necesario, y que consulte los canales oficiales de la Corporación insular antes de iniciar cualquier desplazamiento.